கிரிக்கெட்

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸில் இணைந்த பிளெஸ்ஸிங் முஸராபானி!

ஜிம்பாப்வே அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் பிளெஸ்ஸிங் முஸராபானி கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் இணைந்துள்ளார்.

News image
பிளெஸ்ஸிங் முஸராபானி- படம் | கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (எக்ஸ்)
Updated On :13 மார்ச் 2026, 2:26 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஜிம்பாப்வே அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் பிளெஸ்ஸிங் முஸராபானி கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் இணைந்துள்ளார்.

ஐபிஎல் தொடரின் 19-வது சீசன் வருகிற மார்ச் 28 முதல் தொடங்கவுள்ளது. தொடரின் முதல் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான ராயல்ஸ் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாதை எதிர்கொள்கிறது.

இந்த நிலையில், ஜிம்பாப்வே அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் பிளெஸ்ஸிங் முஸராபானி கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியுடன் இணைந்துள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

இது தொடர்பாக கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: எதிர்வரும் ஐபிஎல் சீசனுக்காக ஜிம்பாப்வே அணியின் வேகப் பந்துவீச்சாளர் பிளெஸ்ஸிங் முஸராபானியை கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிக அளவிலான சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடிய அனுபவம் கொண்டவர் பிளெஸ்ஸிங் முஸராபானி. அவர் இதுவரை 80-க்கும் அதிகமான சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 90-க்கும் அதிகமான விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியுள்ளார்.

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியிலிருந்து வங்கதேச வேகப் பந்துவீச்சாளர் முஸ்தபிசூர் ரஹ்மான் விடுவிக்கப்பட்டதையடுத்து, பிளெஸ்ஸிங் முஸராபானி கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் இணைந்துள்ளார். அவர் கொல்கத்தா அணியுடன் வருகிற மார்ச் 17 ஆம் தேதி இணைவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அண்மையில் நிறைவடைந்த டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரில் 13 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றிய முஸராபானி, அதிக விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றியவர்கள் வரிசையில் மூன்றாமிடம் பிடித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

