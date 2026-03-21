டி20 தொடருக்காக அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி!
டி20 தொடரில் விளையாடுவதற்காக இந்திய அணி அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளதாக பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது.
இந்திய அணி வீரர்கள்
படம் | பிசிசிஐ (எக்ஸ்)
இந்திய அணி அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த டி20 தொடர் வருகிற ஜூன் மாதம் நடைபெறவுள்ளதை பிசிசிஐ உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி வருகிற ஜூன் 26 ஆம் தேதியும், இரண்டாவது டி20 போட்டி ஜூன் 28 ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது.
இது தொடர்பாக பிசிசிஐ தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: இந்திய அணி வருகிற ஜூன் மாதத்தில் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுவதற்காக அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளது. கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் இந்திய அணி அயர்லாந்துக்கு மூன்று முறை (2018, 2022 மற்றும் 2023) சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
