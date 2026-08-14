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முதல்முறையாக கனடியன் ஓபனில் பட்டம் வென்ற இகா ஸ்வியாடெக்!

கனடியன் ஓபன் டென்னிஸ் இறுதிப் போட்டியில் முதல்முறையாக வென்ற இகா ஸ்வியாடெக் குறித்து...

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கனடியன் ஓபன் கோப்பையுடன் ஸ்வியாடெக். - படம்: ஏபி

Updated On :14 ஆகஸ்ட் 2026, 12:58 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கனடியன் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்தினார்.

இறுதிச்சுற்றில், கஜகஸ்தானின் எலனா ரைபகினா - போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக் ஆகியோா் பலப்பரீட்சை நடத்தினார்கள். இந்தப் போட்டியில் 6-2, 6-3 என்ற நேர் செட்களில் வீழ்த்தி ஸ்வியாடெக் பட்டம் வென்றார்.

ரைபகினா முதல்முறையாக இந்தப் போட்டியில் இறுதிச்சுற்றுக்கு முன்னேறி இருந்தார். ஆனால், அவரது கனவை இகா ஸ்வியாடெக் முறியடித்துள்ளார்.

இந்தாண்டின் டபிள்யூடிஏ டூரில் இகா ஸ்வியாடெக் தனது முதல் பட்டத்தை வென்றுள்ளார். மொத்தமாக, இதுவரை 26 பட்டங்கள் வென்றுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

8 முறை கிராண்ட்ஸ்லாம் வென்ற ஸ்வியாடெக் இந்தப் போட்டியை 75 நிமிஷங்களில் முடிவுக்குக் கொண்டு வந்தார். வெற்றிக்குப் பிறகு, “நான் நல்ல மனநிலையில் இருந்தேன். இந்தப் போட்டியை உடல் ரீதியாக கடினமானதாக மாற்ற விரும்பினேன்” என்றார்.

உலக டென்னிஸ் தரவரிசையில் எட்டாவது இடத்தில் இருந்தாலும் பட்டம் வென்று அசத்தினார். பின்னர், இரண்டு இடங்கள் முன்னேறி ஆறாவது இடத்துக்கு முன்னேறியுள்ளது.

Summary

Swiatek beats Rybakina in Toronto for her first WTA Tour title of the year

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