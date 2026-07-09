டிரம்ப் கார்டு இல்லை: பிரான்ஸின் யெல்லோ கார்டு மேல்முறையீட்டை ரத்து செய்த ஃபிஃபா!

பிரான்ஸ் மிட்ஃபீல்டர் மைக்கேல் ஒலிஸேவுக்கான ’யெல்லோ கார்டு’ (மஞ்சள் அட்டை) மேல்முறையீட்டை ஃபிஃபா ரத்து செய்துள்ளதாக அந்த அணியின் பயிற்சியாளர் திதியர் தேஷாம்ப் உறுதி செய்துள்ளார்.
பராகுவே அணிக்கு எதிரான ரவுண்ட் ஆஃப் 16 சுற்றில் பிரான்ஸ் வீரர் மைக்கேல் ஒலிஸே 90+7ஆவது நிமிஷத்தில் எதிரணி வீரரின் ஜெர்ஸியை பிடித்து இழுத்ததால் அவர் கீழே விழுந்து முகத்தில் அடிப்பட்டது. இதனால், ஒலிஸேக்கு ’யெல்லோ கார்டு’ வழங்கப்பட்டது.
காலிறுதியில் பிரான்ஸ் அணி மொராக்கோவுடன் இன்றிரவு 1.30 மணிக்கு மோதவிருக்கிறது. இந்தப் போட்டியில் ஒலிஸேவுக்கு மற்றுமொரு யெல்லோ கார்டு கிடைத்தால் அவரால் அரையிறுதியில் விளையாட முடியாமல் போகும் வாய்ப்பிருக்கிறது.
பிரான்ஸ் அணியின் மிக முக்கியமானவராக இருக்கும் ஒலிஸேவைக் காப்பற்ற அந்த அணி ஃபிஃபாவிடம் இந்த யெல்லோ கார்டை நீக்குமாறு மேல்முறையீடு செய்தது. இந்தப் புகாரை விசாரித்த ஃபிஃபா யெல்லோ கார்டு நீடிக்கும் எனக் கூறியுள்ளது.
முன்னதாக, அமெரிக்க வீரர் பலோகனுக்கு ’ரெட் கார்டு’ தடை நீக்கப்பட்டது. இது அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தலையீட்டால் நடந்ததாகக் கூறப்பட்ட நிலையில் அதனை ‘டிரம்ப் கார்டு’ என பலர் விமர்சித்திருந்தனர்.
Absolute haramball masterclass by Galarza.— Alex Asik (@alex_asik) July 4, 2026
Dude literally punched himself and made Olise get a yellow.
Going to miss the Paraguayan Modric at Atlanta United. pic.twitter.com/YqMmVGWaWm
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Summary
No Trump card: FIFA rejects France appeal over star player's yellow before quarterfianals against Morocco
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