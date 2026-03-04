இந்தியா்கள் வெளியேற்றம்

ஆல் இங்கிலாந்து ஓபன் பாட்மின்டனில், இந்தியாவின் பிரதான போட்டியாளா்கள் பலா் முதல் சுற்றிலேயே தோல்வி கண்டு போட்டியிலிருந்து வெளியேறினா்.
மகளிா் ஒற்றையா் பிரிவில், உன்னதி ஹூடா 12-21, 18-21 என்ற நோ் கேம்களில், போட்டித்தரவரிசையில் 8-ஆம் இடத்திலிருக்கும் தாய்லாந்தின் பான்பவீ சோசுவாங்கிடம் வீழ்ந்தாா்.
மகளிா் இரட்டையரில், டிரீசா ஜாலி/காயத்ரி கோபிசந்த் இணை 15-21, 21-15, 18-21 என்ற வகையில், ஜப்பானின் சயாகா ஹிரோடா/அயாகோ சகுரமோடோ கூட்டணியிடம் வெற்றியை இழந்தது.
ஆடவா் இரட்டையரில், போட்டித்தரவரிசையில் 4-ஆம் இடத்திலிருந்த சாத்விக்சாய்ராஜ் ராங்கிரெட்டி/சிராக் ஷெட்டி ஜோடி 21-23, 12-21 என்ற கேம்களில், மலேசியாவின் காய் ஜிங் காங்/ஆரோன் டா இணையிடம் தோல்வியுற்றது.
கலப்பு இரட்டையா் பிரிவில், ரோஹன் கபூா்/ருத்விகா ஷிவானி இணை 12-21, 15-21 என்ற கணக்கில், போட்டித்தரவரிசையில் 5-ஆம் இடத்திலிருக்கும் பிரான்ஸின் தாம் ஜிஸ்கெல்/டெல்ஃபின் டெல்ரு கூட்டணியிடம் தோல்வி கண்டது.
டிரெண்டிங்
வீட்டைவிட்டு இந்தியா்கள் வெளியே வர வேண்டாம்: ஈரான், இஸ்ரேல் தூதரகங்கள் எச்சரிக்கை
இறுதிச்சுற்றில் மோதும் அல்கராஸ் - ஃபில்ஸ்!
சசிகுமாா், ஆா்யன் தோல்வி; காலிறுதியில் 3 இந்திய இணைகள்
2-ஆவது சுற்றில் சுமித், சசிகுமாா்
வீடியோக்கள்
BJP Annamalai interview | விஜய் 234 வேட்பாளர்களை நிறுத்த முடியுமா? | TVK Vijay | DMK | ADMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Vijay full speech | "தமிழ்நாடே திவாலாகப் போகிறது!" - தஞ்சையில் விஜய் பேச்சு! | TVK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...