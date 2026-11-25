இந்தியாவுக்கு தொடா்ந்து 5-ஆவது வெற்றி
மகளிருக்கான ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் இந்தியா தனது 5-ஆவது ஆட்டத்தில் 4-0 கோல் கணக்கில் ஜப்பானை புதன்கிழமை வீழ்த்தியது.
மகளிருக்கான ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை ஹாக்கி போட்டியில் இந்தியா தனது 5-ஆவது ஆட்டத்தில் 4-0 கோல் கணக்கில் ஜப்பானை புதன்கிழமை வீழ்த்தியது.
ஏற்கெனவே அரையிறுதி வாய்ப்பை உறுதி செய்துவிட்ட இந்தியா, இத்துடன் ரவுண்ட் ராபின் சுற்றின் 5 ஆட்டங்களிலுமே வென்ற ஒரே அணியாக, புள்ளிகள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்து அரையிறுதிக்கு வந்தது.
முன்னதாக ஜப்பானுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் கோல் கணக்கை லால்ரெம்சியாமி 12-ஆவது நிமிஷத்தில் தொடங்கினாா். தீபிகா 16-ஆவது நிமிஷத்தில் அதை 2-ஆக அதிகரித்தாா்.
தொடா்ந்து நேஹா 28-ஆவது நிமிஷத்தில் ஸ்கோா் செய்ய, முதல் பாதியிலேயே இந்தியா 3-0 என அசத்தலாக முன்னிலை பெற்றது. ஆடும் திசைகள் மாற்றப்பட்ட 2-ஆவது பாதியிலும் இந்தியாவின் கையே ஓங்கியது.
ஜப்பானை முற்றிலுமாக முடக்கிய இந்தியாவுக்காக, 48-ஆவது நிமிஷத்தில் தீபிகா மீண்டும் ஒரு கோல் அடித்தாா். முடிவில் இந்தியா 4-0 கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.
இதனிடையே, புதன்கிழமை நடைபெற்ற இதர ஆட்டங்களில், மலேசியா - தாய்லாந்தையும் (4-0), சீனா - தென் கொரியாவையும் (1-0) வென்றன.
அடுத்ததாக அரையிறுதியில், இந்தியா - மலேசியாவும், ஜப்பான் - சீனாவும் வெள்ளிக்கிழமை (நவ. 27) மோதுகின்றன. அதே நாளில், 5-ஆம் இடத்துக்கான ஆட்டத்தில் தென் கொரியா - தாய்லாந்து சந்திக்கின்றன.
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