இந்தியாவுக்கு 61ஆவது பதக்கம்..! வெண்கலம் வென்றது ஸ்குவாஷ் மகளிரணி!
ஆசிய விளையாட்டில் இந்திய மகளிர் ஸ்குவாஷ் அணி வெண்கலம் வென்றது குறித்து...
ஸ்குவாஷ் மகளிரணி வீராங்கனைகள் - படம்: எக்ஸ் / ஒலிம்பிக் கேல்
ஆசிய விளையாட்டில் இந்திய மகளிர் ஸ்குவாஷ் அணி வெண்கலம் வென்று அசத்தியுள்ளது. இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 61 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 ஜப்பானின் அய்ச்சி - நகோயா பகுதியில் செப். 19 ஆம் தேதி தொடங்கி சிறப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
ஆசிய விளையாட்டில் மகளிருக்கான ஸ்குவாஷ் அணி அரையிறுதியில் தன்வி கன்னா, அனாஹத் சிங் மற்றும் ஜோஷனா சின்னப்பா ஆகியோர் சீனாவுடன் விளையாடினார்கள்.
இந்தப் போட்டியில் தன்வி கன்னா 3-1 என வெல்ல, அனாஹத் சிங் 2-3 எனவும் ஜோஷ்னா சின்னப்பா 0-3 எனவும் சீன வீராங்கனைகளிடம் தோல்வியுற்றார்கள்.
இதன்மூலம் சீன அணியினர் 2-1 என வென்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினர். இந்திய மகளிரணி வெண்கலத்துடன் வெளியேறியது.
முன்னதாக ஸ்குவாஷ் பிரிவில் அனாஹத் சிங், அபய் சிங் தலா இரண்டு வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்தப் பதக்கத்துடன் இந்தியாவுக்கு 61 பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. இதில் 10 தங்கம், 21 வெள்ளி, 30 வெண்கலப் பதக்கங்கள் அடங்கும். இத்துடன் பதக்க பட்டியலில் இந்திய அணி 7ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிறது.
A PODIUM FINISH FOR INDIA! ð¥ð®ð³— Olympic Khelââ¢ (@OlympicKhel) October 1, 2026
Tanvi Khanna, Anahat Singh and Joshana Chinappa secure bronze in the womenâs team event at #AichiNagoya2026. ð¯#AsianGames pic.twitter.com/i2kMYffps9
Summary
India's 61st medal! Women's squash team Tanvi Khanna, Anahat Singh and Joshana Chinappa wins bronze!
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