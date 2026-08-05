ஒரு ரூபாயில் தமிழக அரசின் வரவும் - செலவும்! பட்ஜெட் 2026

தமிழ்நாட்டில் புதிதாக பதவியேற்றிருக்கும் தவெக அரசு, தன்னுடைய முதல் நிதிநிலை அறிக்கையை இன்று பேரவையில் தாக்கல் செய்துள்ளது.
தமிழக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில், தமிழக அரசின் வரவு - செலவு கணக்கு வெளியாகியிருக்கிறது.
தமிழக அரசுக்கு எவ்வளவு வருவாய் வருகிறது, அது எவ்வாறு, எந்தெந்தத் துறைகளுக்கு செலவிடப்படுகிறது என்பதை ஒரு ரூபாய் என்ற கணக்கை அடிப்படையாக வைத்து விளக்கம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக அரசின் மொத்த வருவாயை ஒரு ரூபாயாக உருவகம் செய்து எந்தெந்த முறைகளில் எவ்வளவு சதவிகிதம் வருவாயா ஈட்டப்படுகிறது என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிபட்சடமாக மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் மூலம் 43.3 காசுகள் வருவாய் திரட்டப்படுகிறது.
அடுத்து, பொதுக் கடன்கள் மூலம் 33.1 காசுகள் வரவு வருகின்றது.
மத்திய வரிகளில் மாநிலத்தின் பங்காக 11.9 காசுகள் வருவாயாக கிட்டுகிறது.
அடுத்து மத்திய அரசிடமிருந்த பெறும் உதவி மானியங்கள் மூலம் 6.3 காசுகள் கிடைக்கின்றன.
மாநிலத்தின் சொந்த வரி அல்லாத வருவாய் இனங்கள் மூலம் 5.3 காசுகள் திரட்டப்படுகிறது.
கடன்களின் வசூல் மற்றும் மூலதன வரவாக 0.1 காசுகள் மாநிலத்துக்கு வருகின்றன.
அதன்படி, தமிழக அரசு ஈட்டும் ஒரு ரூபாயை எந்தெந்த துறைகளுக்கு எவ்வளவு செலவிடுகிறது என்பதன் பட்டியல்
ஒரு ரூபாயில் அதிகபட்சமாக 33.2 காசுகளை தமிழக அரசு வழங்கும் உதவித் தொகைகள், மானியங்களுக்கு செலவிடுகிறது.
17.3 காசுகள் தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஒப்பந்தந்த தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்டவர்களுக்கான சம்பளங்களுக்காக வழங்குகிறது.
தமிழக அரசு பெற்றிருக்கும் கடன்களுக்கு 15 காசுகளை வட்டி செலுத்த பயன்படுத்துகிறது.
ஒரு ரூபாயில் மூலதனச் செலவுகளுக்கு 10.9 காசுகளை செலவிடுகிறது.
ஒரு ரூபாயில் 9.9 காசுகளை, பல்வேறு அமைப்புகளிடமிருந்து பெற்ற கடன்களை திருப்பி செலுத்த பயன்படுத்துகிறது.
ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வுகால பலன்களுக்கு 8 காசுகளை செலவிடுகிறது.
தமிழக அரசின் பல்வேறு செயல்பாடுகள், பராமரிப்புச் செலவாக 3.8 காசுகள் செலவிடப்படுகின்றன.
பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ், அரசு கடன்கள் வழங்க 1.9 காசுகள் செலவிடுகிறது.
Summary
The Tamil Nadu Government's Income and Expenditure per Rupee! Budget 2026
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