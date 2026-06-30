தமிழ்நாடு
இன்றைய செய்திகள் ஜூன் 30 - நேரலை
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சி. ஜோசப் விஜய் - டிஐபிஆர்
கழுத்தறுத்து ஒருவர் கொலை
சேலம் அருகே கழுத்தை அறுத்து ஒருவர் கொலை செய்யப்பட்டு, சடலத்தை மூட்டையாக கட்டி காவிரி ஆற்றில் மர்ம நபர்கள் வீசியுள்ளனர்.
கமிஷன், கட்டிங், கரப்ஷன்!
திமுக ஆட்சியில் 5 ஆண்டுகாலம் ஊழல் நடைபெற்றதாக மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ செவ்வாய்க்கிழமை விமர்சித்துள்ளார்.
பிரதமர் மோடி தூங்கமாட்டார்!
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தூங்கமாட்டார், தன்னைப்போன்று அதிகாலை எழுந்துகொள்வார் என அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார்.
இனி குரல் மூலம் போட்டோ எடுக்கலாம்!
ஐபோன் கேமராவில் செய்யறிவு (ஏஐ) அம்சத்தை ஆப்பிள் நிறுவனம் மேம்படுத்தி வருகிறது. இதன் மூலம் குரல் வழியில் கேமராவை கட்டுப்படுத்தி புகைப்படம், விடியோ எடுக்கலாம். எடிட்டிங் செய்யலாம்.
இந்தியாவுக்கு பாகிஸ்தான் எச்சரிக்கை!
சிந்து நதி தண்ணீரில் பாகிஸ்தானுக்கான பங்கீட்டில் உரிமை கோரும் கைகளை வெட்டுவோம் என்று அந்நாட்டின் அமைச்சர் முசாதிக் மாலிக் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
வாபஸ் பெற்ற டி.ஆர். பாலு!
இது நம்ம இயக்கத்தின் நிறுவனரும், பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவருமான கே. அண்ணாமலைக்கு எதிரான அவதூறு வழக்கை திமுக பொருளாளர் டி.ஆர். பாலு திரும்பப் பெற்றார்.
தயாளு அம்மாள் மருத்துவமனையில் அனுமதி!
தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதல்வர் மு. கருணாநிதியின் மனைவி தயாளு அம்மாள் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேயர் பிரியா, சேகர் பாபு மீது வழக்குப் பதிவு!
சென்னையில் அனுமதியின்றி போராட்டம் நடத்திய மேயர் ஆர். பிரியா, முன்னாள் அமைச்சர் சேகர் பாபு உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக சென்னை காவல்துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
வாட்ஸ்ஆப்பில் புதிய வசதி! மொபைல் எண் தெரியாமலேயே 'மெசேஜ்' செய்யலாம்!
வாட்ஸ்ஆப்பில் 'யூசர் நேம்' எனும் பயனாளர் பெயர் இடம்பெறும் புதிய வசதி அறிமுகமாகிறது. இதன் மூலமாக உங்களுடைய மொபைல் எண் தெரியாமலேயே நீங்கள் மற்றவருக்கு மெசேஜ் செய்யலாம்.
தொடர்ந்து குறையும் தங்கம், வெள்ளி விலை! இன்றைய நிலவரம்! (ஜூன் 30)
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஜூன் 30) சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைந்துள்ளது.
பொறியியல் சேர்க்கை தரவரிசைப் பட்டியல் நாளை வெளியீடு! கலந்தாய்வு தேதி அறிவிக்கப்படும்!
தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கான தரவரிசைப் பட்டியலை (டிஎன்இஏ 2026) உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் பெ. விஸ்வநாதன் நாளை(ஜூலை 1) காலை வெளியிடுகிறார்.
குரூப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வுக்கு இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்!
குரூப் 1 முதல்நிலைத் தேர்வுக்கு இன்று(ஜூன் 30) முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தோ்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) அறிவித்துள்ளது.
கோடிகளில் கடன்; நட்டாற்றில் விட்ட ராமதாஸ்! கலக்கத்தில் தொண்டர்கள்!
பாமக நிறுவனர் மருத்துவர் ராமதாஸின் 61-ஆவது திருமணநாள் நிகழ்வில் அன்புமணி ராமதாஸ் கலந்துகொண்டு தனது பெற்றோரிடம் வாழ்த்து பெற்றார். அப்போது இருவரும் உணர்ச்சிப் பெருக்கில் ஆரத்தழுவிக் கொண்டனர்.
சிறார்கள் கார், இருசக்கர வாகனம் ஓட்டினால் பெற்றோருக்கு ரூ. 25,000 அபராதம்!
18 வயது நிறைவடையாத சிறார்கள் கார், இருசக்கர வாகனம் ஓட்டுவது சட்டப்படி குற்றம் என்று தமிழ்நாடு காவல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
20 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்த உலகின் மிக உயரமான ரயில் நிலையம்!
உலகின் மிக உயரமான ரயில் நிலையமான திபெத் ரயில் நிலையம், வெற்றிகரமாக 20 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது.
சூறாவளி, பனிப்பொழிவு, கனமழை என கடுமையான இயற்கை சூழலையும் தாண்டி இந்த ரயில் நிலையம் வெற்றிகரமாக செயல்பட்டு வருகிறது.
மருத்துவ நீட் தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? தேர்வு முகமை வட்டாரம் தகவல்!
இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் மறுதேர்வு முடிவுகளை ஜூலை 20 ஆம் தேதி வெளியிட தேசிய தேர்வு முகமை தயாராகி வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சூரிய வெப்பத்தில் ஆம்லெட் போடும் பிரான்ஸ் இளைஞர்!
ஐரோப்பாவில் கடந்த சில நாள்களாக வெய்யில் வாட்டி வதைத்து வருகிறது. பிரான்ஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் வெய்யிலின் தாக்கத்தை உணர்த்தும் வகையில் சூரிய வெப்பத்தில் ஆம்லெட் சமைக்கும் விடியோ இணையத்தில் பலரால் பகிரப்பட்டு வருகிறது.
அமெரிக்காவுக்காக பெட்ரோல் விலையை குறைக்க வேண்டும்: டிரம்ப் அறிவுறுத்தல்
அமெரிக்க மக்களுக்காக பெட்ரோல் விலையைக் குறைக்க வேண்டும் என சில்லறை விற்பனை நிலையங்களுக்கு அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
சொட்டு மருந்து கொடுத்து ரீல்ஸ்! விருதுநகர் தவெக நிர்வாகி நீக்கம்!
குழந்தைகளுக்கு சொட்டு மருந்து கொடுத்து ரீல்ஸ் எடுத்து வெளியிட்ட விருதுநகர் மாவட்ட செயலாளரை கட்சியில் இருந்து நீக்கி தவெக உத்தரவிட்டுள்ளது.
தவெக ஆட்சி கவிழ வாய்ப்பிலை: திருமாவளவன்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்காக துணை நிற்போம் என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
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