குரூப் 2, 2ஏ முதல்நிலைத் தேர்வுக்கான உத்தேச விடைக்குறிப்பு வெளியீடு!
குரூப் 2, 2ஏ முதல்நிலைத் தேர்வுக்கான உத்தேச விடைக்குறிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது குறித்து...
தேர்வர்கள் - கோப்புப்படம்
குரூப் 2, 2ஏ முதல்நிலைத் தேர்வுக்கான உத்தேச விடைக்குறிப்பை தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) வெளியிட்டுள்ளது.
சார் பதிவாளர், உதவி ஆய்வாளர் பணியிடங்களுக்கான குரூப் 2, 2-ஏ முதல்நிலைத் தோ்வு தமிழகம் முழுவதும் கடந்த நவ. 1 ஆம் தேதி நடைபெற்றது. அதில் 81 சதவீதம் பேர் பங்கேற்றதாக அரசு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பல்வேறு அரசுத் துறைகளில் உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) மூலம் நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி சார் பதிவாளர், உதவி ஆய்வாளர் உள்பட பல்வேறு பதவிகளில் காலியாக உள்ள 846 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான குரூப் 2 மற்றும் 2ஏ முதல்நிலைத் தேர்வு நடைபெற்றது.
மாநிலம் முழுவதும் 1,647 மையங்களில் நடைபெற்ற இந்த தேர்வை எழுத மொத்தம் 4,89,885 பேர் விண்ணப்பித்திருந்தனர். அதில் 3,97,290 (81.1 சதவீதம்) பேர் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர். 92,595 பேர் பங்கேற்கவில்லை. சென்னையைப் பொருத்தவரை 173 மைங்களில் சுமார் 50,000 பேர் தோ்வெழுதினர்.
இதையடுத்து, குரூப் 2, 2ஏ முதல்நிலைத் தேர்வு விடைக்குறிப்புக்காக தேர்வர்கள் காத்திருந்த நிலையில், உத்தேச விடைக்குறிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
தேர்வெழுதியவர்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி-யின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்துக்குச் சென்று விடைக் குறிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குரூப் 2, 2ஏ முதல்நிலைத் தேர்வுகளுக்கான முடிவுகள் இரு மாதங்களில் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
The Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC) has released the tentative answer key for the Group 2 and 2A preliminary examination.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.