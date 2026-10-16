சென்னை புழல் சிறையில் வீரமணியிடம் காவல்துறை விசாரணை!
சென்னை புழல் சிறையில் வீரமணியிடம் காவல்துறை விசாரணை...
வீரமணி - கோப்புப் படம்
சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள போக்சோ வீரமணியிடம் சிறப்புப் புலனாய்வு குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறனர்.
சிறுமிகளைப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக போக்சோ வழக்கில் ஜெம் கிரானைட்ஸ் நிறுவனர் வீரமணி கடந்த ஆக. 29 அன்று கைது செய்யப்பட்டார். அவர் மீது இதுவரை 15 -க்கும் மேற்பட்ட சிறுமிகள் புகார் அளித்துள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் மீது 6 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவரது உதவியாளா் சாந்தி, அவா் கணவா் மகேந்திர சிம்ஹன், கார் ஓட்டுநர்கள் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில் நீதிமன்றக் காவலில் உள்ள வீரமணியை 2 நாள் போலீஸ் காவலில் எடுத்துள்ளனர். இதையடுத்து சென்னை புழல் சிறையில் வீரமணியிடம் சிறப்பு புலனாய்வுக் குழுவினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
நாளை மாலை 7 மணி வரை அவரிடம் விசாரணை நடைபெறும் என்று தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
புகார் அளிக்க எண்
இந்த வழக்கை விசாரிக்க சிறப்புப் புலனாய்வுக் குழு அமைக்கப்பட்ட நிலையில் அவர்களிடம் பொதுமக்கள் நேரடியாக புகார் அளிக்க, தகவல் தெரிவிக்க 9345319676 என்ற தொலைபேசி எண் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வாட்ஸ்ஆப் மூலமாகவும் இந்த எண்ணுக்கு புகார் தெரிவிக்கலாம்.
Summary
Police investigation to veeramani in puzhal jail
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