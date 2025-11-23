கும்மிடிப்பூண்டியில் தனியாா் மருத்துவமனைக்கு சீல்
கும்மிடிப்பூண்டி பஜாரில் உள்ள தனியாா் மருந்தகத்துக்கு அதிகாரிகள் ‘சீல்’ வைத்தனா்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த பொன்னேரி அருகே மல்லிகுப்பம் பகுதியை சோ்ந்த புவனேஸ்வரிக்கு சென்னையில் அரசு மருத்துவமனையில் கடந்த 2 நாள்களுக்கு முன்பு மாற்று திறனாளி பெண் குழந்தை பிறந்தது.
இந்த நிலையில் திருவள்ளூா் மாவட்ட சுகாதாரத்துறை அதிகாரியிடம் புவனேஸ்வரி தான் கும்மிடிப்பூண்டி பஜாரில் உள்ள கிளினிக்கில் மகப்பேறுக்காக மருத்துவம் பாா்த்தாதாகவும், அங்கிருந்த மருந்தகத்தில் மருந்து மாத்திரை வாங்கியாதாகவும், கா்ப்பமான மூன்று மாத காலத்திலிருந்து அங்கு முறையாக ஸ்கேன் எடுத்து பல்வேறு பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு வந்ததாக கூறினாா்.
தொடா்ந்து மேற்கண்ட மருத்துவமனையில் ஸ்கேன் அறிக்கையில் குழந்தை ஏற்கனவே ஊனமுற்று இருந்துள்ளதை மருத்துவா் தன்னிடம் தெரிவிக்காமல் இருந்துவிட்டாா். அப்போதே கூறியிருந்தால் கருவை கலைத்திருப்பேன் எனவும் மருத்துவரின் கவனக்குறைவால் மாற்று திறனாளி குழந்தையை வளா்க்க வேண்டி மன வேதனையில் தான் உள்ளதாகவும், இதுகுறித்து நடவடிக்கை எடுக்கும்படியும் புகாா் அளித்துள்ளாா்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில் திருவள்ளூா் மாவட்ட சுகாதார இணை இயக்குனா் அம்பிகா மற்றும் மருத்துவ குழுவினா் மேற்கண்ட மருத்துவமனையில் ஆய்வு செய்தனா். இந்த ஆய்வின் போது மருத்துமனையில் எந்த மருத்துவரும் இல்லாததால் அவா்களது மருந்தகத்தை ஆய்வு செய்தனா். இந்த ஆய்வின் போது மருந்தகத்தில் முறையாக படிக்காத பணியில் இருந்தது கண்டு அந்த மருந்தகத்திற்கு சீல் வைக்கப்பட்டது .