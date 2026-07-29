பள்ளி மாணவா்களுக்கு வயிற்றுப் போக்கு

திருத்தணி அருகே அரசுப் பள்ளியில் பயிலும் ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த 3 மாணவா்களுக்கு வயிற்றுப் போக்கு ஏற்பட்டதால், அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டனா்.
திருத்தணி ஒன்றியம், பெருகுமி காலனி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த, 7-ஆம் வகுப்பு மாணவன் மாதிஷ், (12), ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவன், யோகித்குமாா் (10) மற்றும் இரண்டு வகுப்பு மாணவி சத்யஸ்ரீ( ,7) ஆகியோா் படித்து வருகின்றனா். இவா்கள் 3 பேரும் செவ்வாய்க்கிழமை வழக்கம் போல் பள்ளிக்கு வந்தனா்.
பிற்பகலில் திடீரென மூவருக்கும் வயிற்றுப் போக்கு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து பள்ளி ஆசிரியா்கள், பெற்றோருக்கு தகவல் தெரிவித்தும், 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சோ்த்தனா். சிகிச்சைக்கு பின் மூவரும் நலமாக உள்ளனா்.
முதல்கட்ட விசாரணையில், 3 பேரும், காலையில் கஞ்சி குடித்தும், நாவல் பழம் சாப்பிட்டு பள்ளிக்கு வந்துள்ளனா். இதனால் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம் என தெரிய வந்துள்ளன. இதனால் பள்ளியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதுகுறித்து திருத்தணி போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.
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