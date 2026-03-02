திருவள்ளூா்: பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி 7-ஆவது நாளாக ஆட்சியா் அலுவலகம் முன்பு திங்கள்கிழமை வருவாய்த்துறை சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
காத்திருப்பு போராட்டத்துக்கு மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் ஜெயகா்பிரபு தலைமை வகித்தாா். இதில் நிா்வாகி வெண்ணிலா வரவேற்புரை வழங்கினாா். மேலும் நிா்வாகிகள் இல.கிருஷ்ணன், காா்த்திகேயன், செந்தில் குமரன், அருள் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில் சங்க நிா்வாகிகள் சந்திரசேகரன், மேகநாதன், செல்வராஜ், சகாய நிா்மலா, சங்கீதா, கோவா்தன், அண்ணாதுரை, அன்புசெல்வன் ஆகியோா் வாழ்த்துரை வழங்கினா். அந்த சங்கத்தின் நிா்வாகி மண்கண்டன் கோரிக்கைகள் குறித்து விளக்கமாக எடுத்துரைத்தாா்.
தமிழகம் முழுவதும் வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத்துறை, நில அளவைத் துறை ஊழியா் சங்கத்தினா் உயிா் உடைமைகளை பாதுகாக்கும் வகையில் சிறப்பு பணி பாதுகாப்புச் சட்டம் கொண்டு வருதல் உள்ளிட்ட 9 அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வேலை நிறுத்தம் செய்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். நிறைவாக செந்தில்முருகன் நன்றி கூறினாா்.
