எஸ்பிஐ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் லாபம் ரூ. 805 கோடி!

மார்ச் 2026ல் முடிவடைந்த 4வது காலாண்டிற்கான நிறுவனத்தின் லாபம், சற்று குறைந்ததையடுத்து அதன் லாபம் ரூ. 805 கோடியாக இருப்பதாக எஸ்பிஐ லைஃப் அறிவித்தது.
இதுவே கடந்த நிதியாண்டில் நிறுவனம் ரூ. 814 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியிருந்தது.
ஜனவரி முதல் மார்ச் வரையிலான காலகட்டத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானம், கடந்த நிதியாண்டில் பதிவான ரூ. 24,169 கோடியிலிருந்து சற்று குறைந்து ரூ. 5,658 கோடியாகப் இருப்பதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
எனினும், 2026 நிதியாண்டின் 4வது காலாண்டில் நிறுவனத்தின் நிகர பிரீமியம் வருமானம், கடந்த ஆண்டு பதிவான ரூ. 23,861 கோடியிலிருந்து அதிகரித்து ரூ. 27,684 கோடியாக உள்ளது.
2025-26 நிதியாண்டைப் பொறுத்தவரை, நிறுவனத்தின் நிகர லாபம் கடந்த நிதியாண்டில் பதிவான ரூ. 2,413 கோடியிலிருந்து 2 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ. 2,470 கோடியாக உள்ளது.
இருப்பினும், இக்காலகட்டத்தில் நிறுவனத்தின் மொத்த வருமானம், கடந்த ஆண்டு பதிவான ரூ. 1,17,118 கோடியிலிருந்து குறைந்து ரூ. 1,12,966 கோடியாக உள்ளது.
மார்ச் 31, 2026 நிலவர அடிப்படையில், நிறுவனத்தின், 'நிர்வாகத்தின் கீழுள்ள சொத்துக்களின் மதிப்பு' 9 சதவீதம் அதிகரித்து, ரூ. 4.87 லட்சம் கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
Summary
SBI Life Insurance Company reported a marginal decline in profit.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
