டிவிஎஸ் மோட்டாா் விற்பனை 50% உயா்வு!
முன்னணி இரண்டு மற்றும் மூன்று சக்கர வாகனத் தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் ஒன்றான டிவிஎஸ் மோட்டாா் கம்பெனியின் மொத்த விற்பனை கடந்த டிசம்பா் மாதம் 50 சதவீதம் உயா்ந்துள்ளது.
இது குறித்து நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: கடந்த டிசம்பா் மாதம் நிறுவனத்தின் மொத்த விற்பனை 4,81,389-ஆக இருந்தது. முந்தைய 2024-ஆம் ஆண்டின் இதே மாதத்தோடு ஒப்பிடுகையில் இது 50 சதவீதம் அதிகம். அப்போது நிறுவனம் 3,21,687 வாகனங்களை சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கு அனுப்பியிருந்தது.
மதிப்பீட்டு மாதத்தில் நிறுவனத்தின் உள்நாட்டு விற்பனை 54 சதவீதம் உயா்ந்து 3,30,362-ஆக உள்ளது. முந்தைய 2024 டிசம்பரில் இந்த எண்ணிக்கை 2,15,075-ஆக இருந்தது.
2024 டிசம்பரில் 1,04,393-ஆக இருந்த நிறுவனத்தின் ஏற்றுமதி, நடப்பாண்டின் அதே மாதத்தில் 40 சதவீதம் அதிகரித்து 1,46,022-ஆக உள்ளது.
2024 டிசம்பருடன் ஒப்பிடுகையில் 2025 டிசம்பா் மாதத்தில் நிறுவனத்தின் மோட்டாா்சைக்கிள் விற்பனை 1,44,811-லிருந்து 50 சதவீதம் உயா்ந்து 2,16,867-ஆகவும், ஸ்கூட்டா் விற்பனை 1,33,919-லிருந்து 48 சதவீதம் உயா்ந்து 1,98,017-ஆகவும் உள்ளது என்று அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.