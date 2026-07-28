தியேட்டர் சவுண்ட் அனுபவத்தைக் கொடுக்கும் ரியல்மி ஸ்மார்ட் டிவி!

ரியல்மி நிறுவனம் டெக்லைஃப் என்ற பெயரில் அறிமுகம் செய்துள்ள 55 அங்குல ஸ்மார்ட் டிவி இளம் தலைமுறையினரை வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளது.
தியேட்டர் ஒலி அனுபவத்தைக் கொடுக்கும் வகையில் 7 வகையான சவுண்ட் மோடுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால், நுணுக்கமான மற்றும் மிகச்சிறந்த அனுபவத்தைக் கொடுக்கக் கூடியவகையில் இந்த ஸ்மார்ட் டிவி வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
சீனாவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் ரியல்மி நிறுவனம் ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்புடன் வீட்டு உபயோக மின்னணு பொருள்கள் தயாரிப்பிலும் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.
அந்தவகையில் ரியல்மி டெக்லைஃப் என்ற பெயரில் 55 அங்குல (140 செ.மீ.) ஸ்மார்ட் டிவியை வடிவமைத்துள்ளது. கியூ.எல்.இ.டி. அல்ட்ரா எச்.டி. திரையுடன் கூகுள் டிவி இயங்குதளத்துடன் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏஐ சவுண்ட் ஆப்ஷன்கள், டால்பி அட்மோஸ் உடன் திரையரங்க அனுபவத்தைக் கொடுக்கும் வகையில் 7 சவுண்ட் மோடுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், ஒலியின் தரத்தில் சமரசமின்றி பொழுதுபோக்கு அம்சத்தை முழுமையாக அனுபவிக்கலாம்.
2 ஜிபி உள்நினைவகம், 32 ஜிபி நினைவகம் உடைய இந்த ஸ்மார்ட் டிவி, கண் திறனை பாதுகாக்கும் வகையில் ஐ கேர் மோட் உடன் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் விலை ரூ. 28,999 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Realme Smart TV delivers a theatre-like sound experience
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