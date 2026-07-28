திருச்சியில் விபிஜே-இன் சிறப்பு நகைக் கண்காட்சி

இந்தியாவின் முன்னணி மற்றும் பாரம்பரியமிக்க நகை விற்பனை நிறுவனமான வும்மிடி பங்காரு ஜூவல்லா்ஸ் (விபிஜே), திருச்சி மக்களுக்காக பிரத்யேக 2 நாள்கள் நகைக் கண்காட்சி மற்றும் விற்பனையை நடத்துகிறது.
தமிழகத்தில் தனது சேவையை மேலும் விரிவுபடுத்தும் வகையில், திருச்சி கரூா் பைபாஸ் சாலையில் விபிஜே நிறுவனத்தின் புதிய விற்பனையகம் விரைவில் திறக்கப்படவுள்ளது. அதற்கு முன்னோட்டமாக இச்சிறப்பு நகைக் கண்காட்சி, திருச்சி கண்டோன்மென்ட் வில்லியம்ஸ் சாலையில் உள்ள ரம்யாஸ் விடுதியில் புதன் மற்றும் வியாழக்கிழமை இரு நாள்களும் காலை 11.00 மணி முதல் இரவு 8.00 மணி வரை நடைபெறுகிறது.
இச்சிறப்பு நகைக் கண்காட்சியில், ஆடி மாதத்தை முன்னிட்டு தங்கம், வைரம், சாலிடையா், நவரத்தினம் மற்றும் திருமண நகைகளின் செய்கூலி மற்றும் சேதாரத்தில் 20 சதவீதம் வரை சிறப்பு தள்ளுபடி வழங்கப்படுகிறது.
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