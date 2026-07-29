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வணிகம்

அதிகம் விற்பனையாகும் டாப் 10 கார்களின் பட்டியல்!

2026 ஆம் ஆண்டில் முதல் பாதி வரையில் நாட்டில் அதிகம் விற்பனையான கார்களின் பட்டியல் குறித்து...

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கார்கள் - கோப்புப் படம்

Updated On :29 ஜூலை 2026, 6:16 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2026 ஆம் ஆண்டில் முதல் பாதி வரையில் அதிகம் விற்பனையான கார்களின் பட்டியல் குறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இதன்படி மாருதி சுசூகி நிறுவனத்தின் கார் அதிகம் விற்பனையாவதாகவும், இதற்கு அடுத்த இடத்தில் டாடா நிறுவனமும் உள்ளது.

2026 ஆம் ஆண்டில் முதல் பாதியில், அதாவது ஜூன் மாதம் வரையில் மாருதி சுசூகியின் டிசைர் கார் அதிகம் விற்பனையாகியுள்ளது. அரை ஆண்டில் மட்டும் 1,26,204 கார்கள் விற்பனையாகியுள்ளன. இது கடந்த ஆண்டை விட31% அதிகமாகும்.

டாடா நிறுவனத்தின் பஞ்ச் கார் 2வது இடம் பிடித்துள்ளது. அரை ஆண்டில் மட்டும் 1,19,303 கார்கள் விற்பனையாகியுள்ளன. கடந்த ஆண்டின் இதே காலகட்டத்தில் 84,579 கார்கள் விற்பனையாகின. இது கடந்த ஆண்டை விட 41% அதிகமாகும்.

3வது இடத்தில் டாடாவின் நிக்சான் உள்ளது. இந்த ஆண்டின் ஜூன் வரையிலான காலகட்டத்தில், 87,267 கார்கள் விற்பனையாகியுள்ளன. இது கடந்த ஆண்டை விட 35% அதிகமாகும்.

4வது இடத்தில் மாருதி சுசூகியின் எர்டிகா கார் உள்ளது. அரை ஆண்டில் மட்டும் 1,08,295 கார்கள் விற்பனையாகியுள்ளன. கடந்த ஆண்டில் இதே காலகட்டத்தில் 91,991 கார்கள் மட்டுமே விற்பனையாகின. அதாவது இந்த அரை ஆண்டில் 18% விற்பனை அதிகரித்துள்ளது.

5வது இடத்தில் மாருதி சுசூகியின் வேகன் ஆர் உள்ளது. இந்த ஆண்டில் 1,00,704 கார்கள் விற்பனையாகியுள்ளன. ஆனால், இந்த ஆண்டை விட கடந்த அரை ஆண்டில் அதிகமான (1,01,424) கார்கள் விற்பனையாகி இருந்தன. இந்த அரை ஆண்டில் 1% விற்பனை சரிந்துள்ளது.

6வது இடத்தில் மாருதி சுசூகியின் ஷிஃப்ட் கார் உள்ளது. 2026 அரை ஆண்டில் 97,747 கார்கள் வாடிக்கையாளர்களால் வாங்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த முறை 93,098 கார்கள் விற்பனையானதால், 5% விற்பனை அதிகரித்துள்ளது.

7வது இடத்தில் மாருதி சுசூகியின் பலேனோ கார் அதிகம் வாங்கப்படும் காராக உள்ளது. இந்த அரை ஆண்டில் மட்டும் 96,996 கார்கள் விற்பனையாகியுள்ளன. கடந்த ஆண்டில் இதே காலகட்டத்தில் 81,566 கார்கள் விற்பனையாகி இருந்தன. அதாவது இந்த ஆண்டில் 19% அதிகம் விற்பனையாகியுள்ளது.

8வது இடத்தில் மீண்டும் மாருதி சுசூகியே உள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் ஃரான்க்ஸ் கார் இந்த ஆண்டில் 8% அதிகம் விற்பனையாகியுள்ளது. இந்த அரை ஆண்டில் 95,441 கார்கள் விற்பனையாகியுள்ளன.

9வது இடத்தில் ஹுண்டாய் நிறுவனத்தின் க்ரேடா கார் உள்ளது. இந்த அரை ஆண்டில் 91,391 கார்கள் விற்பனையாகியுள்ளன. கடந்த ஆண்டில் இதே காலகட்டத்தில் 1,00,560 கார்கள் விற்பனையாகியிருந்தன. அதனால் ஹுண்டாய் விற்பனை 9% சரிந்துள்ளது.

10வது இடத்தில் மஹிந்திராவின் ஸ்கார்ப்பியோ உள்ளது. 2026 ஜூன் வரையிலான அரை ஆண்டில் 89,375 கார்கள் விற்பனையாகியுள்ளன. கடந்த ஆண்டு இதே காலகட்டத்தில் 85,648 கார்கள் விற்பனையாகியிருந்தன. இந்த ஆண்டு 4% அதிக விற்பனையைக் கண்டுள்ளது மஹிந்திரா.

அதிகம் விற்பனையான கார்களின் டாப் 10 பட்டியலில் மாருதி சுசூகி நிறுவனத்தின் 6 தயாரிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

Summary

List of the top 10 best-selling cars!

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