Dinamani
ஐடிஆர் தாக்கல் செய்ய ஜூலை 31 வரை காத்திருக்கக் கூடாதாம்! ஏன்?திருப்பதியில் வாழ்நாள் முழுவதும் விஐபி தரிசனம்! காவல்நிலையத்தில் புகார்! பின்னணி என்ன?டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 16 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.66 ஆக நிறைவு!சரிவிலிருந்து மீண்டெழுந்த பங்குச் சந்தை: சென்செக்ஸ் 889 புள்ளிகளுடனும், 24,250 புள்ளிகளை கடந்த நிஃப்டி!மக்களவையில் பேசத் தடுத்ததை இன்று மாலை 6 மணிக்கு செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசுவேன்: ராகுல் காந்திவந்தே மாதரத்தை அவமதிப்பது குற்றம்: மாநிலங்களவையில் மசோதா நிறைவேற்றம்!கத்திப்பாராவில் 101 அடி உயர மெட்ரோ பாலத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!மக்களவையில் தேர்வு முறைகேடுகள் தடுப்பு சட்டத் திருத்த மசோதா நிறைவேற்றம்!சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணித்து முதல்வர் விஜய் ஆய்வு! துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கு உத்தரவிட்டது யார்? அமித் ஷா எங்கே? பயந்துவிட்டாரா? மக்களவையில் ராகுல் கேள்வி! மாணவர்கள் போராட்டத்தை பாஜகவினர் குழந்தைகளே ஆதரிப்பார்கள்! ராகுல் காந்தி பேச்சு!மாணவர்கள் மீதான போலீஸ் தடியடி சாதாரணமான ஒன்றுதான்! மாநிலங்களவையில் ஜெ.பி. நட்டா பதில்!பாமக தலைவராக மீண்டும் அன்புமணி தேர்வு! நீட் வினாத்தாள் கசிவு! விரைவு நீதிமன்றத்தில் அவகாசம் கோரிய சிபிஐ! சென்னை – செய்யாறு இடையே 4 வழிச்சாலை: திமுக ஆட்சியில் போடப்பட்ட டெண்டர் ரத்து!தமிழகத்துக்கு இன்றுமுதல் தினமும் 3,500 கன அடி காவிரி நீா்: கா்நாடகத்துக்கு உத்தரவுதமிழகத்தில் 3 நாள்கள் வெப்பநிலை அதிகரிக்க வாய்ப்பு
/
வணிகம்

விற்பனையில் மாருதி சுசூகி முதலிடம்! 6 மாதங்களில் 1.26 லட்சம் கார்கள்!

பயணியர் வாகன விற்பனையில் மாருதி சுசூகி நிறுவனம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது குறித்து...

News image

மாருதி சுசூகி டிசைர் - படம் / நன்றி - மாருதி சுசூகி

Updated On :29 ஜூலை 2026, 5:15 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பயணியர் வாகன விற்பனையில் மாருதி சுசூகி நிறுவனம் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.

கடந்த அரை ஆண்டில் மட்டும் 1,26,204 கார்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. கடந்த ஆண்டில் இதே காலகட்டத்தில் 96,101 கார்கள் விற்பனையாகி இருந்தன. அதாவது இந்த அரையாண்டில் 31% கார்கள் அதிகம் விற்பனையாகியுள்ளன.

மாருதி சுசூகியின் டிசைர் கார் இந்தியாவில் அதிக வாடிக்கையாளர்களால் வாங்கப்பட்ட பயணியர் வாகனமாக உள்ளது.

ஏனெனில் இதன் மைலேஜ் மற்றும் விலையே இதற்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளது. பெட்ரோல் மூலம் ஒரு லிட்டருக்கு 24 கி.மீ. மைலேஜ் தருகிறது. சிஎன்ஜி எரிபொருள் மூலம் இயக்கும்போது 33 கி.மீ. வரை மைலேஜ் தருகிறது. இதனால், வணிக ரீதியாக அதிகம் விற்பனையாகும் பயணியர் வாகனமாக டிசையர் உள்ளது.

இதுமட்டுமின்றி சென்னையில் இதன் எக்ஸ் ஷோரூம் விலை ரூ. 7 - 11 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் சிஎன்ஜி வேரியண்ட் கார் விலை ரூ. 9.53 லட்சம் முதல் 10.69 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

மாருதி சுசூகி டிசைர் காருக்குப் பிறகு டாடா பஞ்ச் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது. அரை ஆண்டில் மட்டும் 1,19,303 கார்கள் விற்பனையாகியுள்ளன. இது கடந்த ஆண்டை விட 41% அதிகம் என டாடா குறிப்பிடுகிறது.

டாடாவின் உறுதியான வடிவமைப்பு மற்றும் பட்ஜெட் விலையே விற்பனை அதிகரிப்புக்கு காரணம் எனக் கூறப்படுகிறது. இதன் விலை ரூ. 5.70 லட்சம் முதல் ரூ.10.67 லட்சம் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. பெட்ரோலில் லிட்டருக்கு 20 கி.மீ. வரையும், சிஎன்ஜி வாயுவில் 26 கி.மீ. வரையும் மைலேஜ் தரக்கூடியது.

Summary

Maruti Suzuki tops sales 1.26 lakh cars in 6 months

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அதிகம் விற்பனையாகும் டாப் 10 கார்களின் பட்டியல்!

அதிகம் விற்பனையாகும் டாப் 10 கார்களின் பட்டியல்!

ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 400 கி.மீ. பயணம்! குறைந்த விலையில் அதிக மைலேஜ் கொடுக்கும் மாருதி!

ஒருமுறை சார்ஜ் செய்தால் 400 கி.மீ. பயணம்! குறைந்த விலையில் அதிக மைலேஜ் கொடுக்கும் மாருதி!

இரு மாதங்களில் 2-வது முறையாக கார்கள் விலையை உயர்த்துகிறது மாருதி!

இரு மாதங்களில் 2-வது முறையாக கார்கள் விலையை உயர்த்துகிறது மாருதி!

மே மாதத்தில் கார் விற்பனையில் முதல் 3 இடங்களைப் பிடித்த மாருதி சுஸுகி!

மே மாதத்தில் கார் விற்பனையில் முதல் 3 இடங்களைப் பிடித்த மாருதி சுஸுகி!

விடியோக்கள்

நாராயணபுரம் ஏரி தூர்வாரும் பணிகள்: அமைச்சர் ஆனந்த் நேரில் ஆய்வு | Minister N Anand |

நாராயணபுரம் ஏரி தூர்வாரும் பணிகள்: அமைச்சர் ஆனந்த் நேரில் ஆய்வு | Minister N Anand |

கொளத்தூர் தொகுதி வாக்கு எந்திரங்கள் சரிபார்ப்பு பணி தொடக்கம்! | Kolathur | MK Stalin |

கொளத்தூர் தொகுதி வாக்கு எந்திரங்கள் சரிபார்ப்பு பணி தொடக்கம்! | Kolathur | MK Stalin |