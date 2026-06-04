கையிருப்பில் உள்ள தங்கம் விற்பனையா?

தனது கையிருப்பில் உள்ள தங்கத்தை விற்பனை செய்வதாக வெளியான தகவலை ரிசா்வ் வங்கி மறுத்துள்ளது.
இதுதொடா்பாக ரிசா்வ் வங்கி புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது: ரிசா்வ் வங்கி தங்கத்தை விற்பனை செய்வதாக ஒரு சில ஊடகங்களில் தகவல் வெளியானது. இந்தத் தகவல் தவறானது. ரிசா்வ் வங்கியிடம் கையிருப்பில் உள்ள தங்கம் குறித்து மாதந்தோறும் அறிவிப்பு வெளியிடப்படுகிறது.
ரிசா்வ் வங்கி வெளியிடும் அந்த அறிவிப்பு மூலம், தங்கம் கையிருப்பு குறித்து அனைவரும் தெரிந்துகொள்ளலாம். அதுகுறித்த சமீபத்திய விவரங்களை ட்ற்ற்ல்ள்://ஜ்ஜ்ஜ்.ழ்க்ஷண்.ா்ழ்ஞ்.ண்ய்/நஸ்ரீழ்ண்ல்ற்ள்/ஆநஜயண்ங்ஜ்ஆன்ப்ப்ங்ற்ண்ய்.ஹள்ல்ஐக்=24213 வலைதளத்தில் தெரிந்துகொள்ளலாம். தற்போது ரிசா்வ் வங்கியிடம் 880.52 டன் தங்கம் கையிருப்பில் உள்ளது. அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இதுபோன்ற விஷயங்களில் அவ்வப்போது ரிசா்வ் வங்கி வெளியிடும் அதிகாரபூா்வ தகவலை மட்டுமே நம்புமாறு பொதுமக்களிடம் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.