கிளீன் மேக்ஸ் என்விரோ நிகர லாபம் ரூ.21 கோடி!

கிளீன் மேக்ஸ் என்விரோ எனர்ஜி சொல்யூஷன்ஸ், வருவாயில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சியைடுத்து ரூ. 21 கோடி நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்தது.

Updated On :18 மார்ச் 2026, 2:44 pm

புதுதில்லி: கிளீன் மேக்ஸ் என்விரோ எனர்ஜி சொல்யூஷன்ஸ் நிறுவனமானது, வணிக மற்றும் தொழில்துறையினருக்கு புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தியை வழங்குகிறது.

வருவாயில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சியைடுத்து, டிசம்பர் 2025ல் முடிவடைந்த காலாண்டில் ரூ. 21 கோடி நிகர லாபத்தைப் பதிவு செய்துள்ளதாக நிறுவனம் தெரிவித்தது.

கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையான காலகட்டத்தில், இந்நிறுவனம் ரூ. 4 கோடி நஷ்டத்தைப் பதிவு செய்திருந்தது.

இதனையடுத்து 3வது காலாண்டில், நிறுவனத்தின் வருவாய் கடந்த ஆண்டு இருந்த ரூ. 374 கோடியிலிருந்து 13 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ. 423 கோடியாக உள்ளது.

Clean Max Enviro Energy Solutions has reported a net profit of Rs 21 crore for the quarter ended December 2025.

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 18 காசுகள் சரிந்து ரூ. 92.58 ஆக நிறைவு!

ஸ்பிக் 3வது காலாண்டு லாபம் ரூ.54.07 கோடி!

என்எல்சி லாபம் ரூ.724 கோடி

3-ஆம் காலாண்டில் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவருக்கு இருமடங்கு லாபம்

ரெப்கோ ஹோம் ஃபைனான்ஸ் லாபம் ரூ. 109 கோடி

Podcast | தொகுதி உடன்பாட்டில் சிக்கல்: முடிவு எப்போது? | News and Views | Epi - 15 |
'ஸ்பைடர் மேன்: பிராண்ட் நியூ டே' அதிரடி டிரைலர்!
Podcast | மௌனம் கலைப்பாரா விஜய்? | News and Views | Epi - 14 |
தொகுதி பங்கீட்டில் வருத்தமா? கலைஞருக்கு நான் கொடுத்த வாக்கு! வைகோ பேட்டி | DMK | MDMK
