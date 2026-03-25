ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 12,861 உயர்வு!
ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் வெள்ளியின் விலை கிலோவுக்கு ரூ.12,861 உயர்ந்து ரூ.2.36 லட்சத்தை எட்டியது.
கட்டி வெள்ளி
புதுதில்லி: பலவீனமான டாலர் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்ட சரிவைத் தொடர்ந்து, பணவீக்கம் குறித்த அச்சம் தணிந்ததன் காரணமாக, இன்றையை ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் வெள்ளியின் விலை கிலோவுக்கு ரூ.12,861 உயர்ந்து ரூ.2.36 லட்சத்தை எட்டியது.
10 நாள் தொடர் சரிவுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து, மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சில் மே மாத விநியோகத்திற்கான வெள்ளி விலை ஒரு கிலோவுக்கு ரூ.12,861 அதாவது கிட்டத்தட்ட 6 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.2,36,802-ஐ எட்டியது.
இன்றைய வெள்ளியின் விலை திடீர் மீட்சிக்கு, பலவீனமான டாலர், கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு மற்றும் பணவீக்கம் குறித்த அச்சம் தணிந்ததே முக்கிய காரணம் என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
எரிசக்தி சந்தைகளில் ஏற்பட்ட சரிவு, உலகளாவிய வட்டி விகிதங்கள் உயரும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளைத் தணித்தால், விலைமதிப்புள்ள உலோகங்களுக்கான தேவை நீடித்தது.
சர்வதேச சந்தையில், மே மாத ஒப்பந்தத்திற்கான வெள்ளியின் ஃபியூச்சர்ஸ் விலை அவுன்ஸு ஒன்றுக்கு 3.87 அமெரிக்க டாலர் அதிகரித்து, 73.44 அமெரிக்க டாலராக உள்ளது.
