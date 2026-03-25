ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 12,861 உயர்வு!

ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் வெள்ளியின் விலை கிலோவுக்கு ரூ.12,861 உயர்ந்து ரூ.2.36 லட்சத்தை எட்டியது.

News image

கட்டி வெள்ளி

Updated On :25 மார்ச் 2026, 4:15 pm

புதுதில்லி: பலவீனமான டாலர் மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்ட சரிவைத் தொடர்ந்து, பணவீக்கம் குறித்த அச்சம் தணிந்ததன் காரணமாக, இன்றையை ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் வெள்ளியின் விலை கிலோவுக்கு ரூ.12,861 உயர்ந்து ரூ.2.36 லட்சத்தை எட்டியது.

10 நாள் தொடர் சரிவுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து, மல்டி கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சில் மே மாத விநியோகத்திற்கான வெள்ளி விலை ஒரு கிலோவுக்கு ரூ.12,861 அதாவது கிட்டத்தட்ட 6 சதவீதம் உயர்ந்து ரூ.2,36,802-ஐ எட்டியது.

இன்றைய வெள்ளியின் விலை திடீர் மீட்சிக்கு, பலவீனமான டாலர், கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு மற்றும் பணவீக்கம் குறித்த அச்சம் தணிந்ததே முக்கிய காரணம் என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

எரிசக்தி சந்தைகளில் ஏற்பட்ட சரிவு, உலகளாவிய வட்டி விகிதங்கள் உயரும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளைத் தணித்தால், விலைமதிப்புள்ள உலோகங்களுக்கான தேவை நீடித்தது.

சர்வதேச சந்தையில், மே மாத ஒப்பந்தத்திற்கான வெள்ளியின் ஃபியூச்சர்ஸ் விலை அவுன்ஸு ஒன்றுக்கு 3.87 அமெரிக்க டாலர் அதிகரித்து, 73.44 அமெரிக்க டாலராக உள்ளது.

Summary

Silver prices surged Rs 12,861 to Rs 2.36 lakh per kilogram in futures trade tracking a weak US dollar and easing inflation fears following a correction in crude.

ஸ்ரீ ராம நவமியை முன்னிட்டு நாளை பங்குச் சந்தைக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு!

ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் தாக்குதல்: தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்வு!

ஃபியூச்சர்ஸ் வர்த்தகத்தில் வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 3,264 சரிவு!

வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 7,667 ஆக உயர்ந்து ரூ. 2,36,450-க்கு விற்பனை!

வெள்ளி கிலோவுக்கு ரூ. 20,000 குறைவு! தங்கம் விலை?

வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

57 நிமிடங்கள் முன்பு
NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?
வீடியோக்கள்

NDA கூட்டணியின் தொகுதிகள் அறிவிப்பு: Edappadi திட்டம் என்ன?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS
வீடியோக்கள்

வாஷிங் மெஷின் வழங்குமா திமுக?| ADMK | Admk Manifesto |TN Election 2026 | Edapadi palanisamy | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!
வீடியோக்கள்

அதிமுகவின் ஃபிரிட்ஜ் அறிவிப்பு திமுகவுக்கு நெருக்கடியா?: கனிமொழி சோமு மறுப்பு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

24 மார்ச் 2026