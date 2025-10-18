பத்திரமாய் வெடி

பட்டுப் பயலே பட்டாசை
நீ பார்த்து வெடித்திடு !
சிட்டுப் பாப்பா சிரித்து மகிழ
மட்டாய் வெடித்திடு !
-
அண்ணனுக்கும் அளவாய்
வெடிக்கச் சொல்லிக் கொடுத்திடு !
மத்தாப்பை கொளுத்தி-நீயும்
மகிழ்ச்சியாய் இரு !
-
கயிறு கொளுத்தி -நீயும்
ஒளியின் தீபம் பார்த்திடு!
சின்னவெடி பெரிய வெடி -நீயும்
பார்த்து வெடித்திடு!
-
ஊசி பட்டாசு மிளகாய் பட்டாசு -நீயும்
கட்டாய் வெடித்திடு!
துப்பாக்கியில் சுருள் வெடியை
சுருட்டி வெடித்திடு !
-
சட சடன்னு பட்டென்று வெடிக்க
நீயும் பார்த்திடு!
கேப் வெடியை வெடித்திடு!
டாப் வெடியை வெறுத்திடு!
-
சுற்றுச்சூழல் பார்த்து நீயும்
தூசை வெறுத்து வெடித்திடு!
அணுகுண்டு வெடிக்க- நீயும்
பயந்து விடு!
-
அது ஆளையும் மிரட்டிப் பார்க்கும் தெரிந்துவிடு!
சங்கு சக்கரம் வீட்டுக்குள்ளே
கொளுத்திப் பார்த்திடு!
அது சுற்றிச் சுழலும் சிரிப்பழகை -நீயும்
-
ரசித்து மகிழ்ந்திடு !
புஸ்வானம் கொளுத்தி -நீயும்
ஒளித் தூறல் பார்த்திடு!
சிதறும் ஒளியின் துகளைப் பார்த்து-
நீயும் மகிழ்ந்திடு!
-
விபத்து இல்லாப் பட்டாசை
நீயும் வெடித்திடு !
ஆபத்தில்லா தீபாவளியை சிரித்துக் கொண்டாடு!
ஆரிசன்
