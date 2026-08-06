டென்மார்க்: ராணுவப் பயிற்சியில் சேர்ந்த முதல் இளவரசி

டென்மார்க்கில் கட்டாய ராணுவ சேவையில் பயிற்சி பெறும் முதல் பெண்மணியாக இளவரசி இசபெல்லா பெருமை பெற்றுள்ளார்.
டென்மார்க் அரச குடும்பத்தில் பாரம்பரியமாக ராணுவ சேவை கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. நாட்டின் பட்டத்து இளவரசர் கிறிஸ்டியனும், ராணுவ முகாமில் தனது பயிற்சியை நிறைவு செய்து, தற்போது 2-ம் லெப்டினன்டாகப் பயிற்சி பெற்று வருகிறார்.
இந்த நிலையில், புதிதாக விரிவுபடுத்தப்பட்ட 11 மாத கட்டாய ராணுவ சேவைத் திட்டத்தில் அவரது சகோதரியான இசபெல்லாவும் சேர்ந்துள்ளார்.
சமீபத்தில் உயர்நிலைப் பள்ளிப் படிப்பை முடித்த இசபெல்லா, பெண்களை உள்ளடக்கிய மற்றும் நீண்டகால பயிற்சியைக் கொண்ட விரிவுபடுத்தப்பட்ட தேசிய சேவை அமைப்பின்கீழ் பணியாற்றும் முதல் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளார்.
இதன் மூலம், அரச குடும்பத்திலிருந்து முழுமையான கட்டாய ராணுவ சேவை பயிற்சி பெறும் முதல் பெண்மணி என்ற பெருமையை இசபெல்லா பெறுகிறார். மேலும், இந்தச் சேவைக்காக எந்த ஊதியமும் வேண்டாம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார்.
Summary
19-year-old Danish Princess Isabella joins military
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