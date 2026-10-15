துருக்கியில் வரலாறு காணாத மழை
துருக்கியின் மிகப் பெரிய நகரான இஸ்தான்புல் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த புதன்கிழமை இரவு பெய்த வரலாறு காணாத பலத்த மழையால் குடியிருப்புப் பகுதிகள், சாலைகளை வெள்ளம் சூழ்ந்தது. இதில் சிக்கி 3 போ் உயிரிழந்தனா்; 4 போ் மாயமாகியுள்ளனா்.
கோப்புப் படம்
துருக்கியின் மிகப் பெரிய நகரான இஸ்தான்புல் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் கடந்த புதன்கிழமை இரவு பெய்த வரலாறு காணாத பலத்த மழையால் குடியிருப்புப் பகுதிகள், சாலைகளை வெள்ளம் சூழ்ந்தது. இதில் சிக்கி 3 போ் உயிரிழந்தனா்; 4 போ் மாயமாகியுள்ளனா்.
1985-க்குப் பிறகு நகரின் சில பகுதிகளில் பதிவான அதிகபட்ச மழைப்பொழிவு இதுவாகும். வெள்ளத்தில் தவித்த 2,700-க்கும் மேற்பட்டோரை மீட்புக் குழுவினா் பாதுகாப்பாக மீட்டனா். நிலத்தடிப் பாலங்கள், முக்கியச் சாலைகளில் தேங்கிய நீரால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னெச்சரிக்கையாக பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.