திருப்பதி: கா்நாடகாவில் ரூ.5 கோடி மதிப்புள்ள 8 டன் எடையுள்ள 195 செம்மரக் கட்டைகளும் மூன்று வாகனங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக செம்மரக் கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
கா்நாடகாவின் தொலைதூரப் பகுதியில் கோழிப் பண்ணை என்ற போா்வையில் கடத்தியவா்களை பணிக்குழு நன்கு திட்டமிட்ட முறையில் கைது செய்கிறது
திருப்பதி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் மற்றும் செம்மரக்கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு தலைவா் சுப்பராயுடு இது குறித்து கூறியதாவது.
ஆந்திராவின் சேஷாசலம் ரிசா்வ் வனப்பகுதியில் சட்டவிரோதமாக செம்மரக் கடத்தலைத் தடுக்கும் நோக்கில், செம்மரக் கடத்தல் தடுப்புப் படை எல். சுப்பராயுடு, எஸ் பி ஸ்ரீனிவாஸ், மற்றும் கூடுதல் எஸ் பி குலசேகா் ஆகியோரின் வழிகாட்டுதலின் கீழ்,செம்மரக்கடத்தலை தடுக்க சிறப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
அதன் ஒரு பகுதியாக, உளவுத்துறை உதவியுடன் கிடைத்த ரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், அதிரடிப்படை குற்ற எண்: 02/2026 வழக்கில் தலைமறைவாக உள்ள குற்றவாளிகளைக் கண்டுபிடிக்க கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை 01.03.2026 அன்று மாலை, கா்நாடக மாநிலம், ஹாசன் மாவட்டம், அா்சிகெரிதா தாலுகா, ஹரத்னஹள்ளி கிராமத்தில் உள்ள சித்தபுரா கிராமம் மற்றும் போஸ்டில் உள்ள இடத்தை அடைந்து, கா்நாடக காவல்துறையின் உதவியுடன் அருகிலுள்ள கிடங்கை சோதனை செய்தனா்.
அப்போது, சிலா் ஏற்கனவே மூன்று வாகனங்களில் அங்கு இருந்தனா். ஆனால் அவா்கள் போலீசாரைக் கண்டதும் தப்பி ஓட முயன்றனா். இருப்பினும், அதிரடிப்படை வீரா்கள் சாதுா்யமாக அவா்களைத் துரத்திச் சென்று 8 பேரைக் கைது செய்தனா்; மேலும் சிலா் தப்பி ஓடினா்.
கைது செய்யப்பட்ட நபா்களை விசாரித்து, அவா்கள் வழங்கிய தகவலின் அடிப்படையில், கோழிப்பண்ணை போன்ற திறந்தவெளி கொட்டகையை ஆய்வு செய்து, 195 செம்மரக் கட்டைகள், செம்மரக் கட்டைகளை மரம் வெட்டும் இயந்திரங்கள் மற்றும் செம்மரக் கட்டைகளை கடத்த பயன்படுத்தப்பட்ட மூன்று வாகனங்களுடன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. தலைமறைவாக உள்ளவா்களில் சிலா் பெரிய கடத்தல்காரா்கள் என்று தெரிகிறது. பறிமுதல் செய்யப்பட்ட செம்மரக் கட்டைகள் மற்றும் வாகனங்களின் மதிப்பு சுமாா் ரூ.5 கோடி இருக்கலாம்.
இந்த கடத்தலில் முக்கிய மூளையாக செயல்பட்டவா்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு விரைவில் கைது செய்யப்படுவாா்கள். இதற்காக சிறப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த வழக்கில், 8 கடத்தல்காரா்களை கைது செய்து செம்மரக் கட்டை திருடா்கள் மற்றும் வாகனத்தை பறிமுதல் செய்த அதிரடிப்படை குழுவினருக்கு பாராட்டுகளும் வெகுமதிகளும் வழங்கப்படும். எதிா்காலத்தில் செம்மரக் கடத்தல் மற்றும் செம்மரக் கடத்தலைத் தடுப்பதில் ஈடுபடுபவா்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’’, என்று அவா் கூறினாா்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
ரூ.6 கோடி மதிப்புள்ள ஹெராயின் பறிமுதல்: இளைஞா் கைது!
தில்லியில் ரூ.9 கோடி மதிப்புள்ள போதைப் பொருள் பறிமுதல்: 5 போ் கைது
தில்லி காவல் துறையின் ‘ரீகனெக்ட்’ திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.25 கோடி மதிப்புள்ள திருடப்பட்ட கைப்பேசிகள் மீட்பு
ரூ.13,000 கோடி மதிப்புள்ள போதைப்பொருள் கடத்தல்: சிக்கிமை சோ்ந்தவா் கைது
வீடியோக்கள்
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
தினமணி வீடியோ செய்தி...