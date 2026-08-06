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நீலகிரி

உதகையில் கீழே கிடந்த பணம் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைப்பு

உதகை அருகே யாரோ தவற விட்டுச்சென்ற ரூ.42 ஆயிரத்து 500-ஐ காவல் நிலையத்தில் புதன்கிழமை ஒப்படைத்தவருக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.

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பொதுமக்கள் யாரோ தவறவிட்ட பணத்தை மகனுடன் சென்று காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த நாசா்.

Updated On :6 ஆகஸ்ட் 2026, 2:35 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

உதகை அருகே யாரோ தவற விட்டுச்சென்ற ரூ.42 ஆயிரத்து 500-ஐ காவல் நிலையத்தில் புதன்கிழமை ஒப்படைத்தவருக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.

நீலகிரி மாவட்டம், உதகை நகரில் ஃபிங்கா்போஸ்ட் பகுதி வணிக வளாகம், குடியிருப்பு பகுதிகள் நிறைந்தவை. இங்குள்ள உணவு விடுதி முன்பு ரூபாய் கட்டு கிடந்துள்ளது. இதைப் பாா்த்த ஹோட்டல் உரிமையாளா் நாசா் அதில் ரூ.42 ஆயிரத்து 500 இருந்ததை அறிந்து, அந்தப் பணத்தை மகனுடன் எடுத்துச் சென்று உதகை ஜி-1 காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தாா்.

இதையடுத்து, கீழே கிடந்த பணத்தை நோ்மையாக கொண்டு சென்று காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த ஹோட்டல் உரிமையாளா் நாசருக்கு காவல் துறையினா் பாராட்டு தெரிவித்தனா்.

இதுதொடா்பாக விசாரித்த பின் உரியவா்களிடம் பணம் ஒப்படைக்கப்படும் என்று காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.

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