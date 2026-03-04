புதிய நூல்கள் அறிமுக நிகழ்ச்சி
திருப்பூா் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் அமைந்துள்ள என்சிபிஎச் புத்தக நிலையத்தில் புதிய நூல்கள் அறிமுக நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
புதிய நூல்கள் அறிமுக நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றோா்.
எழுத்தாளா் சுப்ரபாரதி மணியன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் மாமன்ற 22-ஆவது வாா்டு உறுப்பினா் ராதாகிருஷ்ணன் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டாா்.
இதில் அண்மையில் வெளிவந்துள்ள கருணாநிதி நாடகங்கள் மற்றும் நெஞ்சுக்கு நீதி நூலில் இடம் பெற்றுள்ள தன்னம்பிக்கை கருத்துகள் ஆகிய நூல்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டன.
