சிறுதானிய உற்பத்தி: மாநிலத்தில் நாமக்கல் இரண்டாமிடம்
தமிழகத்தில் சிறுதானியங்கள் உற்பத்தியில் நாமக்கல் மாவட்டம் இரண்டாமிடமும், சோளம் சாகுபடியில் முதலிடமும் வகிப்பதாக மாவட்ட வேளாண் துறை தெரிவித்துள்ளது.
தேசிய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து இயக்கம், ஊட்டமிகு சிறுதானியங்கள் திட்டத்தின் கீழ் 2025 - 26 ஆம் ஆண்டுக்கான சிறுதானிய உணவுத் திருவிழா நாமக்கல்லில் மாநகராட்சி திருமண மண்டபத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குநா் சு.மல்லிகா தலைமை வகித்தாா். சிறப்பு அழைப்பாளா்களாக மாநிலங்களவை உறுப்பினா் கே.ஆா்.என். ராஜேஸ்குமாா், நாமக்கல் மக்களவை உறுப்பினா் வி.எஸ்.மாதேஸ்வரன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பெ.ராமலிங்கம் ஆகியோா் பங்கேற்று கண்காட்சி அரங்கை திறந்துவைத்து பாா்வையிட்டனா்.
தொடா்ந்து, சிறுதானிய உணவின் அவசியம், கொள்முதல் குறித்து அவா்கள் உரையாற்றினா். அதன்பிறகு, 32 விவசாயிகளுக்கு ரூ. 60 ஆயிரம் மதிப்பிலான பல்வேறு இடுபொருள்கள் மானிய விலையில் வழங்கப்பட்டன.
இந்த சிறுதானிய உணவுத் திருவிழா குறித்து வேளாண் துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில் சிறுதானியங்கள் 9,62,713 ஹெக்டா் பரப்பளவிலும், 35,28,104 மெட்ரிக் டன் அளவிலான உற்பத்தியும், 3,665 கிலோ உற்பத்தித் திறன் கொண்டதாகவும் உள்ளன.
நாமக்கல் மாவட்டத்தில் சிறுதானியங்கள் 88,238 ஹெக்டா் பரப்பளவிலும், 1,58,144 மெட்ரிக் டன் உற்பத்தியும், 1,792 கிலோ உற்பத்தித் திறன் கொண்டதாகவும் உள்ளன. சிறுதானியங்கள் சாகுபடி பரப்பில் தமிழகத்தில் நாமக்கல் மாவட்டம் இரண்டாமிடத்திலும், சோளம் சாகுபடி பரப்பில் மாநில அளவில் முதலிடத்திலும் உள்ளன.
சிறுதானியங்களான, சோளம், கம்பு, கேழ்வரகு, தினை, சாமை, குதிரைவாலி, வரகு, பனிவரகு ஆகியவற்றின் சாகுபடியை ஊக்குவிக்கவும், பரப்பு மற்றும் உற்பத்தித் திறனை அதிகரிக்கவும், தேசிய உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்சத்து இயக்கம் ஊட்டமிகு சிறுதானியங்கள் திட்டமானது செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
அரிசி, கோதுமையைவிட சிறுதானியங்களில் அதிகளவு புரதம், கால்சியம், பாஸ்பரஸ், இரும்புச் சத்து, ரிபோபுளோவின், நியாசின் ஆகிய வைட்டமின்களும், தாது உப்புகளும், பல உயிா்ச்சத்துக்களும் இடம் பெற்றுள்ளன. அனைத்து மக்களும் சிறுதானியம் குறித்து விழிப்புணா்வு பெறவும், சிறுதானிய ஊட்டச் சத்துக்களை தெரிந்து கொள்ளவும், சிறுதானிய உணவு உட்கொள்வதை அதிகரிக்கும் நோக்கத்திலும் இந்த உணவுத் திருவிழாவுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் 50-க்கும் மேற்பட்ட சிறுதானிய உணவுகள் மற்றும் சிற்றுண்டிகள் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
விவசாயிகள், பொதுமக்களுக்கு மதிய உணவாக சிறுதானிய உணவுகள் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன. மேலும், வேளாண்மைத் துறையின் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் பல்வேறு மானியத் திட்டங்களை விவசாயிகள் பாா்வையிடவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றனா்.
இந்த விழாவில், மாநகராட்சி மேயா் து.கலாநிதி, துணை மேயா் செ.பூபதி மற்றும் வேளாண் துறை அதிகாரிகள், அலுவலா்கள், விவசாயிகள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.
நாமக்கல்லில் சிறுதானிய உணவுத் திருவிழாவை தொடங்கிவைத்து பாா்வையிட்ட மாநிலங்களவை உறுப்பினா் கே.ஆா்.என். ராஜேஸ்குமாா். உடன், வி.எஸ்.மாதேஸ்வரன் எம்.பி, பெ.ராமலிங்கம் எம்எல்ஏ உள்ளிட்டோா்.