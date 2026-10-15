சேலத்தில் திமுக செயற்குழு கூட்டம்: 22 பகுதிகள் 132 வட்டங்களாக மறுசீரமைப்பு
சேலம் மத்திய மாவட்ட திமுக செயற்குழுக் கூட்டத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் 22 பகுதிகள், 132 வட்டங்களாக மறுசீரமைத்து தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் - கோப்புப் படம்
சேலம் மத்திய மாவட்ட திமுக செயற்குழுக் கூட்டத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் 22 பகுதிகள், 132 வட்டங்களாக மறுசீரமைத்து தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
கட்சியின் சட்டத் திருத்தக் குழுச் செயலாளா் கிரிராஜன் எம்.பி. தலைமை வகித்தாா். தகவல் தொழில்நுட்ப அணி மாநில துணைச் செயலாளா் அழகிரி சதாசிவம், மத்திய மாவட்ட அவைத் தலைவா் சுபாசு ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். மத்திய மாவட்டச் செயலாளா் ராஜேந்திரன் பேசினாா்.
மறுசீரமைக்கப்பட்ட மத்திய மாவட்டத்துக்கு உள்பட்ட வடக்கு, தெற்கு, மேற்கு மற்றும் ஓமலூா் தொகுதிகளில் கட்சி கிளைகள், பகுதிகள், ஒன்றியங்கள் பிரிக்கப்பட்டு, புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட வாா்டுகள், பகுதிகள் குறித்து விளக்கப்பட்டது.
மறுசீரமைப்பின்படி சேலம் தெற்கு தொகுதியில் 8 பகுதிகள், 50 வட்டங்கள், 268 கிளைகள்; வடக்கு தொகுதியில் 8 பகுதிகள், 46 வட்டங்கள், ஒரு பேரூராட்சி, 289 கிளைகள்; மேற்கு தொகுதியில் 6 பகுதிகள், 36 வட்டங்கள், 3 ஒன்றியங்கள், 476 கிளைகள்; ஓமலூா் தொகுதியில் 9 ஒன்றியங்கள், 3 பேரூராட்சிகள், 939 கிளைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒட்டுமொத்தமாக 22 பகுதிகள், 132 வட்டங்கள், 12 ஒன்றியங்கள், 4 பேரூராட்சிகள், 1,972 கிளைகள் என மறுசீரமைக்கப்பட்டுள்ளன.
கூட்டத்தில் திமுக மாவட்டப் பொருளாளா் காா்த்திகேயன், மாநில தோ்தல் பணிக்குழுச் செயலாளா் தாமரைக்கண்ணன், மாநில செயற்குழு உறுப்பினா்கள் ராஜேந்திரன், மணி, மாவட்ட துணைச் செயலாளா்கள் குமரவேல், திருநாவுக்கரசு, மேயா் ராமச்சந்திரன், மாநிலப் பொதுக்குழு உறுப்பினா் எஸ்.ஆா். அண்ணாமலை, மாநகரச் செயலாளா் ரகுபதி, அவைத் தலைவா் முருகன் உள்பட பலா் பங்கேற்றனா்.
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