மதுரை
ராமேசுவரம் பயணிகள் ரயில்கள் ஜன. 5, 6-ல் பகுதியளவில் ரத்து
ரயில்வே மின் அமைப்புப் பராமரிப்புப் பணிகளையொட்டி, ராமேசுவரம் பயணிகள் ரயில் சேவை ஜன. 5, 6 ஆகிய தேதிகளில் பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இதுகுறித்து மதுரை கோட்ட ரயில்வே மேலாளா் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு : ராமநாதபுரம் - ராமேசுவரம் தடத்தில் ரயில்வே மின் அமைப்புப் பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன. இதையொட்டி, மதுரை- ராமேசுவரம்- மதுரை பயணிகள் ரயில்கள் ஜன. 5, 6 ஆகிய தேதிகளில் ராமேசுவரம்- ராமநாதபுரம் இடையே பகுதியளவில் ரத்து செய்யப்படும்.
மதுரை - ராமேசுவரம் பயணிகள் ரயில் (56711) ராமநாதபுரத்துடன் நிறுத்தப்படும். ராமேசுவரம் - மதுரை பயணிகள் ரயில் (56714) ராமநாதபுரத்திலிருந்து இயக்கப்படும் என அதில் குறிப்பிடப்பட்டது.