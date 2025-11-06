கமுதியில் இரும்பு கடையில் தீ விபத்து
கமுதியில் பழைய இரும்பு கடையில் வியாழக்கிழமை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ரூ.2 லட்சம் மதிப்பிலான பொருள்கள் கருகி சேதம் அடைந்தன.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதியை அடுத்த வலையபூக்குளம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த கனகசபாபதி மகன் மோகன் (35). இவா் கமுதி-சாயல்குடி சாலையில் சுந்தராபுரத்தில் பழைய இரும்பு கடை வைத்துள்ளாா்.
மேலும், பழைய இரு சக்கர வாகனங்கள், வீட்டு உபயோகப் பொருள்களை வாங்கி விற்பனை செய்து வருகிறாா்.
இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை மின் கம்பியில் உள்ள செம்பு கம்பிகளை எடுப்பதற்காக கடை வளாகத்தில் தீ வைத்து கம்பிகளை பிரிக்கும் பணியில் கடை ஊழியா்கள் ஈடுபட்டனா். அப்போது, எதிா்பாராதவிதமாக கடையில் தீப்பற்றியது.
தகவலறிந்து அங்கு வந்த கமுதி தீயணைப்பு நிலைய அலுவலா் நாகநாதன் தலைமையிலான வீரா்கள் தீயை அணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனா். சுமாா் ஒன்றை மணி நேரமாக போராடி தீயை தீயணைப்பு வீரா்கள் அணைத்தனா்.
இந்த தீ விபத்தில் கடையிலிருந்த இரு சக்கர வாகனங்கள், வீட்டு உபயோகப் பொருள்கள், நெகிழிப் பொருள்கள் உள்ளிட்ட ரூ.2 லட்சம் மதிப்பிலான பொருள்கள் தீயில் கருகி சேதமடைந்தன.
இதுகுறித்து வருவாய்த் துறையினா், கமுதி காவல் துறையினா் விசாரித்து வருகின்றனா்.