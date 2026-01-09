காரைக்குடியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ‘உங்க கனவ சொல்லுங்க’ திட்ட தொடக்க விழாவில் கணக்கெடுப்புப் பணி மேற்கொள்ள தன்னாா்வலரிடம் உபகரணத் தொகுப்பை வழங்கிய தமிழக கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சா் கேஆா். பெரியகருப்பன். உடன் சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் கா. பொற்கொடி, காரைக்குடி தொகுதி சட்டபேரவை உறுப்பினா் எஸ். மாங்குடி, மாநகராட்சி துணை மேயா் நா. குணசேகரன், மகளிா் திட்ட இயக்குநா் கவிதப்பிரியா உள்ளிட்டோா்.
சிவகங்கை

காரைக்குடியில் ‘உங்க கனவ சொல்லுங்க’ திட்டம்: அமைச்சா் கே.ஆா்.பெரியகருப்பன் பங்கேற்பு!

தமிழகமுதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்த ‘உங்க கனவ சொல்லுங்க’ திட்டம், சிவகங்கை மாவட்டத்தில் காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதற்கு சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியா் கா. பொற்கொடி தலைமைவகித்தாா். காரைக்குடி தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ். மாங்குடி முன்னிலை வகித்தாா். இதில் பங்கேற்ற தமிழக கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா் கேஆா். பெரியகருப்பன் பொது மக்களிடையே கணக்கெடுப்பு பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு தன்னாா்வலா்களிடம் உபகரணத் தொகுப்புக்களை வழங்கினாா். பின்னா்

அவா் பேசியதாவது: ‘உங்க கனவ சொல்லுங்க‘ என்ற புதிய திட்டம் திருவள்ளுா் மாவட்டத்தில் தமிழக முதல்வரால் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டு மக்களின் விருப்பங்களையும், தேவைகளையும் சேகரித்து, அந்தத் தரவுகளைப் பயன்படுத்தி எதிா்கால கொள்கைகளையும், மேம்பாட்டுத் திட்டங்களையும் வடிவமைப்பதற்கு ஏதுவாக ‘உங்க கனவைச் சொல்லுங்க’ திட்டம் அமைந்துள்ளது.

இந்தத் திட்டத்தின்கீழ் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பொதுமக்களிடையே தரவுகளை சேகரிக்க 892 தன்னாா்வலா் கள் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ளனா். இதன் வாயிலாக சுமாா் 3,80,738 வீடுகளில் நேரில் கணக்கெடுப்பு நடத்திட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.

இந்த நிகழ்ச்சியில் காரைக்குடி மாநகராட்சி துணை மேயா் ந. குணசேகரன், மகளிா் திட்ட இயக்குநா் கவிதாப்பிரியா, உதவித் திட்ட அலுவலா்கள், வட்டாட்சியா் ராஜா, தன்னாா்வலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.