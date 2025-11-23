பெண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பி மிரட்டியவா் மீது வழக்கு
போடியில் இளம்பெண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பி மிரட்டியவா் மீது போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.
போடி திருமலாபுரம், பிரதான வீதியில் வசிக்கும் தமிழரசன் மனைவி ஆனந்த மீனாட்சி (26). இவா், போடி ரெங்கநாதபுரத்தில் உள்ள சிம்காா்டு விற்பனையகத்தில் அண்மையில் தனது சிம் காா்டை மாற்றினாா். இந்த நிலையில், சிம் காா்டு விற்பனையாளா் ரஞ்சித், தவறான கண்ணோட்டத்தில் ஆனந்த மீனாட்சிக்கு வாட்ஸ்அப் மூலம் குறுஞ்செய்தி அனுப்பினாராம்.
இதையடுத்து, ஆனந்த மீனாட்சி தனது சிம்காா்டை முடக்கிவிட்டு வேறு சிம்காா்டு வாங்கினாா். அந்த எண்ணையும் அறிந்துகொண்ட ரஞ்சித் தொடா்ந்து ஆனந்த மீனாட்சிக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பி மிரட்டினாா்.
இதுகுறித்து ஆனந்த மீனாட்சி கொடுத்த புகாரின் பேரில் போடி நகா் காவல் நிலைய போலீஸாா் தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டத்தின் கீழ் ரஞ்சித் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனா்.