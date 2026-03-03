Dinamani
கன்னியாகுமரி

மூதாட்டி வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு

கருங்கல் அருகே உள்ள குறும்பனை பகுதியில் மூதாட்டி வீட்டின் கதவை உடைத்து நகை, பணத்தை திருடிய மா்ம நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

Updated On :3 மார்ச் 2026, 12:00 am

குறும்பனை பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ரோஸ்மேரி (68). இவா் திங்கள்கிழமை தன் வீட்டின் கதவைப் பூட்டிவிட்டு உறவினா் வீட்டிற்கு சென்றிருந்தாராம்.

அப்போது, மா்ம நபா்கள் வீட்டின் கதவை உடைத்து பீரோவில் இருந்த 2.5 பவுன் தங்கச் சங்கிலி, ரூ. 5 ஆயிரத்தைத் திருடிச் சென்றுள்ளனா். இது குறித்த புகாரின்பேரில், கருங்கல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

