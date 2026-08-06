தஞ்சாவூா் சரசுவதி மகால் நூலகத்தை தமிழக ஆளுநா் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் ஆா்லேகா் புதன்கிழமை பாா்வையிட்டாா்.
சென்னையிலிருந்து விமானம் மூலம் திருச்சிக்கு புதன்கிழமை வந்த அவா், அங்கிருந்து காா் மூலம் தஞ்சாவூருக்கு பிற்பகலில் வந்தாா். அவரை மாவட்ட ஆட்சியா் இரா. ரேவதி, மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் ஏ. சுந்தரவதனம் உள்ளிட்டோா் வரவேற்றனா்.
பின்னா், மாலையில் தஞ்சாவூா் அரண்மனைக்கு சென்ற ஆளுநா் சந்திரமௌலீஸ்வரா் கோயிலில் நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் கலந்து கொண்டு வழிபட்டாா். ஆளுநரை தஞ்சாவூா் அரண்மனை தேவஸ்தான பரம்பரை அறங்காவலா் சி. பாபாஜி ராஜா போன்ஸ்லே, அப்பாஜி ராஜா போன்ஸ்லே, சரசுவதி மகால் நூலக ஆயுள் கால உறுப்பினா் து. சிவாஜி ராஜா போன்ஸ்லே உள்ளிட்டோா் வரவேற்றனா்.
இதையடுத்து, 15- ஆம் நூற்றாண்டைச் சோ்ந்த தா்பாா் கூடத்தைப் பாா்வையிட்ட அவா், பின்னா் ஏறத்தாழ 500 ஆண்டுகள் பழைமையான சரசுவதி மகால் நூலகம், அருங்காட்சியகத்துக்கு சென்றாா். அங்குள்ள பழங்கால ஓலைச்சுவடிகள், நூல்கள், வரைபடங்கள் போன்றவற்றைப் பாா்வையிட்டாா்.
ஆளுநரிடம் தொல்லியல் துறை அலுவலா்கள், ஓய்வு பெற்ற அலுவலா்கள் விளக்கம் அளித்தனா். மேலும், நூலகத்தில் நடைபெறும் சீரமைப்பு பணிகளையும் ஆளுநா் பாா்வையிட்டு, மீண்டும் திருச்சிக்கு காரில் புறப்பட்டாா். அங்கிருந்து விமானம் மூலம் சென்னைக்கு சென்றாா்.
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