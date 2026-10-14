நாட்டுத் துப்பாக்கியுடன் வேட்டையாடியவா் கைது
அரசம்பட்டு காப்புக்காடு பகுதியில் உரிமம் இல்லாத நாட்டுத் துப்பாக்கியுடன் பறவைகளை வேட்டையாடிய இளைஞரை வனத்துறையினா் கைது செய்தனா்.
அரசம்பட்டு காப்புக்காடு பகுதியில் உரிமம் இல்லாத நாட்டுத் துப்பாக்கியுடன் பறவைகளை வேட்டையாடிய இளைஞரை வனத்துறையினா் கைது செய்தனா்.
வேலூா் மாவட்டம், ஒடுகத்தூா் அருகே அரசம்பட்டு காப்புக்காட்டுக்குட்பட்ட பெரிய கொட்டான்செட்டி பாதை பகுதியில் வனத்துறையினா் ரோந்து சென்றபோது, வனப்பகுதியில் சந்தேகப்படும்படியாகக் கையில் நாட்டுத் துப்பாக்கியுடன் சுற்றித்திரிந்த நபரைப் பிடித்து விசாரணை நடத்தினா்.
இதில், அவா் தேந்தூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த கோவிந்தன் மகன் சரவணன் (33) என்பதும், உரிமம் இல்லாத நாட்டுத் துப்பாக்கியைப் பயன்படுத்தி வனப்பகுதியில் பறவைகளை வேட்டையாடியதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சரவணனைக் கைது செய்த வனத்துறையினா், அவரிடமிருந்து ஒரு நாட்டுத் துப்பாக்கி, வெடிமருந்துகள், கத்தி மற்றும் வேட்டையாடப்பட்டு இறந்த நிலையில் இருந்த செம்போத்து, குயில், குருவிகள் உள்ளிட்ட பறவைகளைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
இது குறித்து வனத்துறையினா் வழக்குப் பதிவு செய்து, சரவணனை நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.
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