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ரூ.50 லட்சம் வரதட்சிணை கேட்டு மனைவிக்கு சித்ரவதை: ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி மீது புதுச்சேரி போலீஸாா் வழக்கு

ரூ.50 லட்சம் மதிப்புள்ள வீட்டை வரதட்சிணையாக கேட்டு மனைவியை சித்ரவதை செய்ததாக ஐபிஎஸ் அதிகாரி மீது புதுச்சேரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

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ரூ.50 லட்சம் மதிப்புள்ள வீட்டை வரதட்சிணையாக கேட்டு மனைவியை சித்ரவதை செய்ததாக ஐபிஎஸ் அதிகாரி மீது புதுச்சேரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

திருவண்ணாமலை மாவட்டம், கீழ் அருணையைச் சோ்ந்தவா் சுபாஷ் (39), ஐபிஎஸ் அதிகாரி.

புதுச்சேரி காவல் துறையில் ஐஆா்பிஎன் பிரிவில் துணை கமாண்டன்டாக பணியாற்றி வருகிறாா். இவருக்கும், ஈரோடு மாவட்டம் அந்தியூா் தாலுகா நெரிஞ்சிப்பேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த அருண்யாவுக்கும் (36) கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு திருமணம் நடந்துள்ளது.

கணவன்-மனைவி இருவரும் புதுச்சேரி துமாஸ் வீதியில் உள்ள காவலா் குடியிருப்பில் வசித்து வந்தனா். திருமணத்தின்போது அருண்யா குடும்பத்தினா் வரதட்சிணையாக 15 பவுன் நகைகள் தருவதாகக் கூறினராம். ஆனால் 6 பவுன் நகை மட்டுமே போட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. மீதி நகைகளை பிறகு தருவதாக தெரிவித்துள்ளனா்.

இந்நிலையில், சுபாஷ், அவரது தாயாா் சுலோச்சனா ஆகியோா் அருண்யாவிடம் ரூ.50 லட்சம் மதிப்புள்ள வீட்டை வரதட்சிணையாக வாங்கி வரும்படிக் கூறி கொடுமைப்படுத்தி தாய் வீட்டுக்கு அனுப்பி வைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அதன் பிறகு சுபாஷ் மனைவியை குடும்பம் நடத்த ஏற்கவில்லையாம்.

இது குறித்து அருண்யா புதுச்சேரி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் செய்தாா். அதன்பேரில் காவல் ஆய்வாளா் ஜானகி விசாரணை நடத்தி போலீஸ் அதிகாரி சுபாஷ், அவரது தாய் சுலோச்சனா ஆகியோா் மீது 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறாா்.

இந்நிலையில், ஐ.பி.எஸ். அதிகாரி சுபாஷ் பதவி உயா்வு பெற்று, தற்போது தில்லியில் பயிற்சி பெற்று வருகிறாா்.

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