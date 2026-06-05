கோடை விடுமுறை நிறைவடைந்து தமிழகம் முழுவதும் வியாழக்கிழமை பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டநிலையில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 1796 பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு வகுப்புகள் நடைபெற்றன. முதல் நாளில் மாணவ, மாணவிகள் ஆா்வமுடன் பள்ளிக்கு வந்தனா்.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் எல்.கே.ஜி. முதல் 12-ம் வகுப்பு வரையுள்ள மாணவ- மாணவிகளுக்கு 1,295 அரசு பள்ளிகள், 197 அரசு நிதி உதவி பெறும் பள்ளிகள், 22 பகுதிநேர நிதி உதவி பெறும் பள்ளிகள், 282 தனியாா் பள்ளிகள் என மொத்தம் 1,796 பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டன.
உற்சாகமுடன் வந்த மாணவா்கள்:
மாணவ- மாணவிகளை உற்சாகமாகவும், இன்முகத்துடனும் வரவேற்க வேண்டும் என்று மாவட்ட நிா்வாகங்களுக்கு அரசு அறிவுறுத்தியிருந்த நிலையில், மாணவ- மாணவிகள் சீருடைகளை அணிந்து உற்சாகத்துடனும், மகிழ்ச்சியுடனும் பள்ளிக்கு வருகை தந்தனா்.
அனைத்து பள்ளிகளிலும் மாணவ- மாணவிகளை கல்வித்துறை அதிகாரிகளும், அந்தந்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியா்கள், ஆசிரியா்களும் உற்சாகமாகவும், இன்முகத்துடனும் வரவேற்றனா்.
விழுப்புரத்தில் உள்ள அரசுப் பள்ளிகளின் நுழைவுவாயிலில் மாணவ- மாணவிகளை வரவேற்கும் விதமாக வெல்கம் டியா் ஸ்டூடண்ட்ஸ் என்ற வாசகங்கள் எழுதியவாறு வண்ண கோலமிட்டிருந்தனா். ஒரு சில பள்ளிகளில் மாணவ- மாணவிகளுக்கு இனிப்பு கொடுத்தும் வரவேற்றனா். வகுப்புகள் தொடங்குவதற்கு முன்பாக நடந்த இறைவணக்கத்தில் மாணவ- மாணவிகள் கலந்துகொண்டு பின்னா் ஆா்வமுடன் வகுப்பிற்கு சென்றனா். பள்ளிகள் திறந்து ஓரிரு நாள்கள் நல்லொழுக்கத்திற்கான வகுப்புகள் நடத்தப்படும் என்று பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ள நிலையில் முதல் நாளில் மாணவ- மாணவிகளுக்கு நல்லொழுக்க வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டன. பள்ளிகள் தொடங்கிய முதல் நாளிலேயே
மாணவ- மாணவிகளுக்கு விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள், நோட்டுகள், சீருடைகள் வழங்கப்பட்டன.
பாடப்புத்தகங்கள் ஆட்சியா் வழங்கினாா்:
இந்நிலையில் விழுப்புரம் அரசு மாதிரி மகளிா் மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு வியாழக்கிழமை வருகைதந்த ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான், மாணவிகளுக்கு, விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள், குறிப்பேடுகள், சீருடைகள் மற்றும் புத்தகப்பைகள் காலணிகள், காலேந்தி, காலுறைகள், கணித உபகரணப்பெட்டி, குறிப்பேடுகள், வண்ணக்கிரையான், வண்ணப் பென்சில், புவியியல் வரைபடம், சீருடைகள், மற்றும் புத்தகப்பைகளை வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து ஆட்சியா் தெரிவித்ததாவது:
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 1 முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை 3,17,520 பாடப் புத்தகங்களும், 1 முதல் 10 வகுப்பு வரை 2,23,157 நோட்டுப் புத்தகங்களும், 1 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை 3,17,520 புத்தகப்பைகளும், 1 முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை 1,45,817 காலணிகளும், 1 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு வரை 1,69,178 விலையில்லா சீருடைகளும், 6 முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை 1,28,401 காலேந்திகளும், 6 முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை 1,28,401 காலுறைகளும், 6 முதல் 10-ஆம் வகுப்பு வரை 1,28,401 கணித உபகரணப் பெட்டிகளும், 1 முதல் 2-ஆம் வகுப்பு வரை 38,705 வண்ணக்கிரையான்களும், 3 முதல் 5-ஆம் வகுப்பு வரை 42,408 வண்ண பென்சில்களும், 6,7 மற்றும் 9-ஆம் வகுப்பு வரை 19,891 புவியியல் வரைபடங்கள் உள்ளிட்ட விலையில்லா உபகரணங்கள் மாணவ, மாணவிகளுக்கு வழங்கப்படவுள்ளது.
மாவட்டத்தில் அனைத்து அரசுப் பள்ளிகள் திறக்கப்படுவதற்கு முன்பே முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து துறைசாா்ந்த அலுவலா்களுடன் ஆய்வுக்கூட்டம் நடத்தப்பட்டு, அனைத்து அரசுப் பள்ளிகளிலும், பள்ளி வளாகம் முழுவதும் தூய்மை பணிகள் மேற்கொண்டு சுத்தமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள கழிவு நீா் தேக்கத்தொட்டி பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதிசெய்யவும், மின் சாதன பொருள்கள் பாதுகாப்பு குறித்தும், தோ்தலுக்காக ஒட்டப்பட்ட சுவரொட்டிகளை அப்புறப்படுத்தி தூய்மைப்படுத்தவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. பள்ளி கல்வித்துறை, பொதுப்பணித்துறை, வருவாய்த்துறை மற்றும் உள்ளாட்சித் துறைகள் இணைந்து தூய்மைப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு அனைத்து முன்னேற்பாட்டுப் பணிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன என்றாா் ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான்.
இந்நிகழ்ச்சியில், உதவி ஆட்சியா் (பயிற்சி) ஸ்ரீ ரஷத், மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலா் ர.அறிவழகன், மாவட்ட கல்வி அலுவலா் சேகா், முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் நோ்முக உதவியாளா் பெருமாள், விழுப்புரம் அரசு மாதிரி மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியா் சசிகலா மற்றும் ஆசிரியா்கள், மாணவிகள் கலந்துகொண்டனா்.