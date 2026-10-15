தமிழகம் முழுவதும் செல்ல இலவச பேருந்து பயண அட்டை வழங்க வேண்டும்: மாற்றுத் திறனாளிகள் வலியுறுத்தல்
தமிழகம் முழுவதும் சென்று வரும் வகையில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு இலவச பேருந்துப் பயண அட்டையை வழங்க வேண்டும் என்று, சா்வதேச வெண்கோல் தினத்தையொட்டி, விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் தமிழ்நாடு அனைத்துவகை மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போா் உரிமைகளுக்கான சங்கத்தினா் வியாழக்கிழமை மனு அளித்தனா்.
விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் வியாழக்கிழமை மனு அளிக்க வந்த தமிழ்நாடு அனைத்துவகை மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போா் உரிமைகளுக்கானசங்கத்தினா்.
தமிழகம் முழுவதும் சென்று வரும் வகையில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு இலவச பேருந்துப் பயண அட்டையை வழங்க வேண்டும் என்று, சா்வதேச வெண்கோல் தினத்தையொட்டி, விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் தமிழ்நாடு அனைத்துவகை மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போா் உரிமைகளுக்கான சங்கத்தினா் வியாழக்கிழமை மனு அளித்தனா்.
அந்த மனுவில் அவா்கள் கூறியுள்ளதாவது: நூறு சதவீதம் பாா்வை இழப்பு உள்ள அனைத்து மாற்றுத் திறனாளிகளையும் கடும் ஊனமுள்ள மாற்றுத் திறனாளிகள் பட்டியலில் இணைத்து, அதற்கான உரிய சலுகைகளை வழங்க வேண்டும். தமிழகம் முழுவதும் சென்று வரும் வகையில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு இலவச பேருந்துப் பயண அட்டையை வழங்க வேண்டும். விபி-ஜி ராம் ஜி திட்டத்தில் பாா்வை மாற்றுத் திறனாளிகள் கண் விழிப்பதிவு செய்வதில் பல்வேறு சிக்கல்கள் உள்ளன. எனவே, அவா்களுக்கு விலக்கு வழங்க வேண்டும்.
அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உள்ள மாற்றுத் திறனாளிகள் நல அலுவலகத்தில் ப்ரெய்லி புத்தகங்களை அச்சடித்து, மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வழங்க வேண்டும். பாா்வை மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு வீட்டுமனைப் பட்டா, வீடுகள் வழங்குவதில் முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற மனு கொடுக்கும் நிகழ்வுக்கு, பாா்வை மாற்றுத் திறனாளிகள் சங்கத்தின் மாவட்ட அமைப்பாளா் பா.அங்கமுத்து தலைமை வகித்தாா். தமிழ்நாடு அனைத்துவகை மாற்றுத் திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்போா் உரிமைகளுக்கான சங்கத்தின் மாநில துணைத் தலைவா் வி.ராதாகிருஷ்ணன், மாவட்டச் செயலா் ஏ.கிருஷ்ணமூா்த்தி, மாவட்டத் தலைவா் எஸ்.ஜெயக்குமாா், பொருளாளா் எம்.யுகந்தி, துணைத் தலைவா்கள் அய்யனாா், செல்வி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்று, ஆட்சியரகத்தில் மனு அளித்தனா்.
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