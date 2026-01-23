இந்த வார ஓடிடி படங்கள்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தேரே இஷ்க் மெய்ன் திரைப்படத்தை நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.
நடிகர் அருண் விஜய்யின் ரெட்ட தல திரைப்படம் அமேசான் பிரைமில் காணக் கிடைக்கிறது.
சீக்காடி லோ திரைப்படத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடியில் காணலாம்.
‘45’ என்ற கன்னட மொழிப்படத்தை ஜீ5 தளத்தில் பார்க்கலாம்.
சிறை திரைப்படத்தை ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் பார்க்கலாம்.
மார்க் திரைப்படத்தை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடியில் காணலாம்.
கிர்க்கன் திரைப்படத்தை சன் நெக்ஸ்ட் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.
அனந்தா திரைப்படத்தை ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் காணலாம்.
மகாசேனா திரைப்படம் ஆஹா ஓடிடியில் காணக் கிடைக்கிறது.
பா பா பா திரைப்படம் ஜீ5 ஓடிடி தளத்தில் காணக்கிடைக்கிறது.
களம்காவல் படத்தை சோனி லைவ் ஓடிடியில் பார்க்கலாம்.
