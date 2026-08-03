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எண் ஜோதிடம்

ஆகஸ்ட் மாத எண்கணித பலன்கள் - 3

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த மாதம்..

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Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 6:41 pm IST

ஜோதிடர் பெருங்குளம் ராமகிருஷ்ணன்

3, 12, 21, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு

வாழ்க்கையில் சந்திக்கும் கஷ்ட நஷ்டங்களை அனுபவமாக எடுத்துக் கொண்டு முன்னேறும் மூன்றாம் எண் அன்பர்களே இந்த மாதம் எதிர்ப்புகள் விலகும். தொல்லைகள் தீரும். 

பணவரத்து தாமதப்படும். வீண் ஆசைகள் உண்டாகலாம். தொழில் வியாபாரத்தில் வேகம் குறைந்தாலும் திருப்திகரமாக நடக்கும். கூட்டு தொழில் செய்பவர்கள் கவனமுடன் செயல்படுவது நல்லது. எதிர்பார்த்த ஆர்டர்கள், சரக்குகள் வருவதிலும் தாமதம் உண்டாகலாம். உத்தியோகத்தில் இருப்பவர்கள் மற்றவர்களின் ஆலோசனையை கேட்டு  செயல்படுவதை  தவிர்ப்பது நல்லது.

குடும்பத்தில் இருந்த பிரச்சனைகள் குறையும். பெண்களுக்கு வீண் கவலைகள் ஏற்பட்டு நீங்கும். கலைத்துறையினருக்கு  அதிகமாக உழைக்க வேண்டி இருக்கலாம். அரசியல்துறையினருக்கு மேலிடத்துடன் இருந்து வந்த கருத்து மோதல்கள் குறையும். மாணவர்களுக்கு எதிலும் நல்லது கெட்டதை யோசித்து அதன் பின்பு அந்த காரியத்தில் ஈடுபடுவது நன்மை தரும்.

பரிகாரம்: பெருமாளை வணங்கி ஏழைகளுக்கு அன்னதானம் வழங்க மனதெளிவு உண்டாகும். அறிவு திறன் அதிகரிக்கும்.

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