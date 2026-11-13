வார பலன்கள் (நவ. 13 - 19) - துலாம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
இல்லத்துக்குத் தேவையான நவீன உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள். உங்களின் சாதுர்மான பேச்சினால் சில காரியங்களைச் செய்து முடிப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்கள் நேசக்கரம் நீட்டுவார்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளியுடன் இணக்கமாகப் பழகுவீர்கள். விவசாயிகள் கொள்முதலில் லாபத்தைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மாற்றுக்கட்சியினரிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களில் கையொப்பமிடுவீர்கள். பெண்கள் கணவர் குடும்பத்தினரின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோரின் ஆலோசனை கேட்டு நடப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
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