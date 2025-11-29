பிரணவ் மோகன்லாலின் டைஸ் ஐரே ஓடிடி வெளியீடு!

நடிகர் மோகன்லால் மகன் பிரணவ் நடித்துள்ள டைஸ் ஐரே திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்படுள்ளது.
பிரம்மயுகம் படத்தின் இயக்குநர் ராகுல் சதாசிவன் இயக்கத்தில் பிரணவ் மோகன்லால் நடித்துள்ள டைஸ் ஐரே திரைப்படம் டிச., 5ஆம் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் தளத்தில் வெளியாகவுள்ளது.
ஒய் நாட் ஸ்டூடியோஸ் - நைட் ஷிஃப்ட் நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரித்துள்ள இப்படத்தில், சுஷ்மிதா பட், கிபின் கோபிநாத், ஜெயா குருப், அருண் அஜிகுமார் உள்ளிட்டோர் நடித்திருந்தனர்.
அக்டோபர் 31ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியான நிலையில், விமர்சன ரீதியாகவும் வசூல் ரீதியாகவும் இப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
ஆன்மாக்களுக்கு வழங்கப்படும் இறுதித் தீர்ப்பு என்பதே லத்தீன் மொழியில் டைஸ் ஐரே எனப்படுகிறது. அமானுஷ்ய திரைக்கதையுடன் எடுக்கப்பட்ட இத்திரைப்படம், ஹாரர் விரும்பிகளுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும். இப்படம் தற்போது டிச., 5 ஆம் தேதி ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகிறது.
