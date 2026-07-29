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ஜீவாவின் ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன் வெளியீட்டு உரிமையைப் பெற்ற பிரபல நிறுவனம்!

ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன் வெளியீட்டு உரிமை குறித்து...

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நடிகர்கள் ஜீவா, இவானா

Updated On :29 ஜூலை 2026, 5:50 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் ஜீவாவின் ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு உரிமையை பிரபல நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது.

சிவா மனசுல சக்தி திரைப்படத்திற்குப் பின் இயக்குநர் ராஜேஷும் நடிகர் ஜீவாவும் 16 ஆண்டுகள் கழித்து மீண்டும் புதிய படத்தில் இணைந்துள்ளனர். இப்படத்திற்கு ’ஜாலியா இருந்த ஒருத்தன்’ எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.

நாயகனாகவும் ஜீவாவும் நாயகியாக இவானாவும் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் பரிதாபங்கள் சுதாகரும் நடித்துள்ளனர். அண்மையில், இதன் படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்திருந்தது.

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தொடர்ந்து, படத்தின் டீசர் வெளியாகி கவனம் பெற்றிருந்த நிலையில், தற்போது இப்படத்தின் தமிழக வெளியீட்டு உரிமையை ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏஜிஎஸ் வெளியீட்டில் இறுதியாகத் திரைக்கு வந்த தாய் கிழவி, பிளாஸ்ட் ஆகிய திரைப்படங்கள் வெற்றி பெற்றதால் இப்படத்தின் மீதும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

release rights for Jeeva's Jollya Irundha Oruthan

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