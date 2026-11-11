ரசிகர்களுக்காக... ராஜ்குமார் பெரியசாமி பகிர்ந்த புகைப்படம்!
ஓம் திரைப்படத்தின் போஸ்டர்...
நடிகர் தனுஷ்
இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி நடிகர் தனுஷின் ஓம் திரைப்படத்திற்கான புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளார்.
நடிகர் தனுஷ் நாயகனாக நடிக்கும் 55 ஆவது படம் ஓம். இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கும் இப்படத்தை தனுஷின் வன்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்டேக் ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரிக்கின்றன.
இப்படத்தில் நடிகர் மம்மூட்டி, சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா, நஸ்ரூதின் ஷா உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கின்றனர். முன்னதாக சாய் அபயங்கரின் இசையமைப்பில் வெளியான ‘அலாக்கா லோவா’, ‘வீழா வீரா’, ‘செஞ்சுடரே’ போன்ற பாடல்கள் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றன.
இதனைத் தொடர்ந்து, இப்படத்தின் அடுத்த பாடலான ‘ஃபா ஃபா ஃபா’ பாடல் தீபாவளிக்கு வெளியாகி கவனம் பெற்றது. இந்த நிலையில், நடிகர் தனுஷின் ரசிகர்களுக்காக சிறப்பு போஸ்டருடன் படப்பிடிப்பு புகைப்படம் ஒன்றை இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி பகிர்ந்துள்ளார்.
Director Rajkumar Periasamy has released a photograph for actor Dhanush's film 'Om'.
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