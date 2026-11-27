ஆசை அத்தான்... பாக்கெட் நாவல் படத்தின் முதல் பாடல் அறிவிப்பு!
தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள பாக்கெட் நாவல் படத்தின் முதல் பாடல் குறித்து...
மாளவிகா மோகனன் - படம்: எக்ஸ் / டைலர் டர்டன் & கினோ ஃபிஸ்ட்
தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள பாக்கெட் நாவல் படத்தின் முதல் பாடலான ‘ஆசை அத்தான்’ வெளியாகும் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய விருது வென்ற தியாகராஜன் குமாராஜா இயக்கத்தில் பாக்கெட் நாவல் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்துள்ளது. இந்தப் படத்தில் விஜய் சேதுபதி, மாளவிகா மோகனன், ராஜ் பி.ஷெட்டி, கிஷோர் குமார், திலீப் சுப்பராயன் நடித்துள்ளார்கள்.
டைலர் டர்டன் மற்றும் கினோ ஃபிஸ்ட் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்தப் படத்திற்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்து வருகிறார்.
படம் பொங்கலை முன்னிட்டு ஜன.14ஆம் தேதி உலகம் எங்கும் வெளியாக இருக்கிறது. நடிகை மாளவிகா மோகனன் தனது டப்பிங் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளதாகப் படக்குழு சமீபத்தில் விடியோ வெளியிட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், படத்தின் முதல் பாடல் வரும் டிச. 1ஆம் தேதி வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படத்துக்கு ஜிவி பிரகாஷ் இசையமைத்து வருகிறார்.
மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே உருவாகி வரும் பாக்கெட் நாவல் படம் ஜப்பானிய மொழியிலும் வெளியாகும் என ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது நினைவுகூரத்தக்கது.
Some stories are better heard than told.— Tyler Durden And Kino Fist (@tylerdurdenand1) November 27, 2026
Aasa Aththan â First single from December 1.
Watch out this space tomorrow for a big reveal ð¥#PocketNovelTheFilm #AasaAththan #ThiagarajanKumararaja @VijaySethuOffl @gvprakash @MalavikaM_ @thinkmusicindia @RajbShettyOMK #ActorKishore pic.twitter.com/zVLz3nngnu
Summary
Pocket Novel The Film Aasa Aththan – First single from December 1
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.