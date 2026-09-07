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ரவி மோகன் படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராகும் கெனிஷா!

கெனிஷா இசையமைப்பாளராக அறிமுகமாகிறார்...

Published On :7 செப்டம்பர் 2026, 11:15 am IST

ரவி மோகன் இயக்குநராகும் திரைப்படத்தின் இசையமைப்பாளராக கெனிஷா அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார்.

நடிகர் ரவி மோகன் நடித்த கராத்தே பாபு திரைப்படம் விரைவில் வெளியாகவுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து ப்ரோ கோட், பென்ஸ் ஆகிய திரைப்படங்களில் நடிப்பதுடன், இயக்குநராக ஆன் ஆர்டினரி மேன் (An ordinary man) என்கிற திரைப்படத்தையும் இயக்கி வருகிறார். இதில் நடிகர் யோகி பாபு நாயகனாக நடிக்க, ரவி மோகனே தயாரிக்கவும் செய்கிறார்.

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இந்த நிலையில், ரவி மோகன் இயக்கும் ஆன் ஆர்டினரி மேன் திரைப்படத்திற்கு கெனிஷா இசையமைக்க உள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

மேற்கத்திய இசை பாணியில் தன் பாடல்களைப் பாடிய கவனம் பெற்றவரான கெனிஷா முதல்முறையாக இசையமைக்க உள்ளதால் எதிர்பார்ப்பும் எழுந்துள்ளது.

Kenisha has been announced as the music composer for the film that Ravi Mohan is directing.

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