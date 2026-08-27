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கனமழைக்கிடையே லூட்டியன்ஸ் தில்லியில் பெரிய மரம் விழுந்தது: 4 காா்கள் சேதம்

கடந்த 3 நாட்களாக தேசிய தலைநகரில் பெய்து வரும் கனமழைக்கு மத்தியில், லூட்டியன்ஸ் தில்லியில் உள்ள வித்தல் பாய் படேல் இல்லத்திற்குள் ஒரு பெரிய மரம் விழுந்ததில், அருகில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த குறைந்தது நான்கு வாகனங்கள் சேதம்

Published On :27 ஆகஸ்ட் 2026, 12:30 am IST

கடந்த 3 நாட்களாக தேசிய தலைநகரில் பெய்து வரும் கனமழைக்கு மத்தியில், லூட்டியன்ஸ் தில்லியில் உள்ள வித்தல் பாய் படேல் இல்லத்திற்குள் புதன்கிழமை காலை ஒரு பெரிய மரம் விழுந்ததில், அருகில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த குறைந்தது நான்கு வாகனங்கள் சேதமடைந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

அந்த மரம் வளாகத்திற்குள் சாலையின் ஒரு பகுதியில் குறுக்கே விழுந்தது. அதன் அடிமரம் மற்றும் கிளைகள் நிறுத்தப்பட்டிருந்த காா்களை சேதப்படுத்தின, அவற்றின் முன்பக்கக் கண்ணாடிகளை நொறுக்கின மற்றும் காா் கூரைகளை உள்ளே தள்ளின.

இந்த சம்பவத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். மத்திய பொதுப்பணித் துறை (சிபிடபிள்யூடி) விழுந்த மரத்தை அகற்றும் மற்றும் இடிபாடுகளை அப்புறப்படுத்தும் பணியைத் தொடங்கியது.

கடந்த 3 நாட்களாக தில்லியில் பெய்த கனமழையால், பல இடங்களில் தண்ணீா் தேங்குதல் மற்றும் மழை தொடா்பான பிற இடையூறுகள் ஏற்பட்டதைத் தொடா்ந்து இந்த சம்பவம் நிகழ்ந்தது.

சம்பவ இடத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட காட்சிகளில், மரம் சாலையின் குறுக்கே விழுந்து கிடப்பதும், கிளைகள், இலைகள் மற்றும் மரத்தூள் அப்பகுதி முழுவதும் சிதறிக் கிடப்பதும் காணப்பட்டது.

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